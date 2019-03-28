Basilisk для Windows

Basilisk 2019.03.27

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Basilisk 2019.03.27Описание   Скачать Basilisk 2019.03.27СКАЧАТЬ (46,17 Мб) Скриншоты Basilisk 2019.03.27Скриншоты (7)   Статистика Basilisk 2019.03.27Статистика   Отзывы о Basilisk 2019.03.27Отзывы (2)  
Оцените программу!
4.06 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 4.06 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Basilisk - бесплатный, современный и функциональный браузер с открытым исходным кодом на основе XUL, который предлагает интерфейс и функциональность Firefox. Данный веб-обозреватель основан на движке Goanna (ответвление Gecko) и построен на унифицированной платформе XUL (UXP), которая, в свою очередь, является отдельной веткой Mozilla без Servo и Rust.

Особенности приложения:

  • Полная поддержка стандарта JavaScript's ECMAscript 6.
  • Поддержка всех плагинов NPAPI (Unity, Silverlight, Flash, Java, плагинов аутентификации и пр.).
  • Поддержка XUL/Overlay расширений в стиле Mozilla.
  • Экспериментальная поддержка WebExtensions (в режиме gecko-target). Обратите внимание, что некоторые API-интерфейсы WebExtension, специфичные для Mozilla, пока недоступны.
  • Поддержка ALSA в Linux.
  • Поддержка WebAssembly (WASM).
  • Поддержка расширенных функций форматирования шрифтов Graphite.
  • Поддержка современной сетевой криптографии: до TLS 1.3, современных шифров, HSTS и т.д.
Basilisk
Basilisk
Basilisk
Basilisk
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 290
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
ТОП-сегодня раздела "Браузеры"
 

Яндекс.Браузер 19.3.1.828

Простой на первый взгляд браузер от компании Яндекс, который тем не менее обладает всеми необходимыми функциями для комфортного серфинга в Интернете. Предлагает

Google Chrome 73.0.3683.86

Google Chrome – один из самых популярных браузеров, который предлагает стабильную, быструю и безопасную работу в сети Интернет. Кроме этого данный веб-обозреватель

Google Chrome Portable 73.0.3683.75

Google Chrome Portable - портативная (не требующая инсталляции) версия браузера Google Chrome

Tor Browser 8.0.8

Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая осуществляется за счёт маршрутизации сетевого трафика по распределённой сети

Opera 58.0.3135.118

Opera - популярнейший браузер, который снабжен всеми необходимыми возможностями для удобной и безопасной работы в Интернете. Позволяет комфортно серфить по Сети,

Safari 5.1.7

Safari - функциональный браузер от разработчиков из Купертино, который предлагает все необходимые инструменты для комфортной серфинга в Интернете. Имеется удобная

скачать Adguard

Отзывы о программе Basilisk

Константин про Basilisk 2018.11.04 [19-11-2018]

Хорошая поделка, но пока ещё не допиленная. Кой-какой функционал не работает: например режим чтения или возможность задать наименьший размер шрифта. При длительной работе процесс имеет привычку сильно "разбухать" и занимать много памяти, в отличие от Pale Moon или SeaMonkey. Но для этих двух браузеров достаточно сложно найти расширения, и поэтому Basilisk может представлять определённый интерес, так как его пока не забросили и продолжают развивать. А учитывая, что из него, возможно, выпилена всякая слежка (в отличие от Google Chrome), этот браузер заслуживает своего внимания.
| | Ответить

Alemox про Basilisk 2018.11.04 [06-11-2018]

Ну, если он без Rust, то я думаю производительности от него нечего ждать. Может меня поправят, что он быстрее самого FF.
1 | | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 