Яндекс.Браузер 19.3.1.828 Простой на первый взгляд браузер от компании Яндекс, который тем не менее обладает всеми необходимыми функциями для комфортного серфинга в Интернете. Предлагает Google Chrome 73.0.3683.86 Google Chrome – один из самых популярных браузеров, который предлагает стабильную, быструю и безопасную работу в сети Интернет. Кроме этого данный веб-обозреватель Google Chrome Portable 73.0.3683.75 Google Chrome Portable - портативная (не требующая инсталляции) версия браузера Google Chrome

Tor Browser 8.0.8 Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая осуществляется за счёт маршрутизации сетевого трафика по распределённой сети Opera 58.0.3135.118 Opera - популярнейший браузер, который снабжен всеми необходимыми возможностями для удобной и безопасной работы в Интернете. Позволяет комфортно серфить по Сети, Safari 5.1.7 Safari - функциональный браузер от разработчиков из Купертино, который предлагает все необходимые инструменты для комфортной серфинга в Интернете. Имеется удобная