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Basilisk 2019.03.27
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4.06 из 5, всего оценок - 17
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- Рейтинг программы - 4.06 из 5
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Basilisk - бесплатный, современный и функциональный браузер с открытым исходным кодом на основе XUL, который предлагает интерфейс и функциональность Firefox. Данный веб-обозреватель основан на движке Goanna (ответвление Gecko) и построен на унифицированной платформе XUL (UXP), которая, в свою очередь, является отдельной веткой Mozilla без Servo и Rust.
Особенности приложения:
- Полная поддержка стандарта JavaScript's ECMAscript 6.
- Поддержка всех плагинов NPAPI (Unity, Silverlight, Flash, Java, плагинов аутентификации и пр.).
- Поддержка XUL/Overlay расширений в стиле Mozilla.
- Экспериментальная поддержка WebExtensions (в режиме gecko-target). Обратите внимание, что некоторые API-интерфейсы WebExtension, специфичные для Mozilla, пока недоступны.
- Поддержка ALSA в Linux.
- Поддержка WebAssembly (WASM).
- Поддержка расширенных функций форматирования шрифтов Graphite.
- Поддержка современной сетевой криптографии: до TLS 1.3, современных шифров, HSTS и т.д.
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Отзывы о программе Basilisk
Константин про Basilisk 2018.11.04 [19-11-2018]
Хорошая поделка, но пока ещё не допиленная. Кой-какой функционал не работает: например режим чтения или возможность задать наименьший размер шрифта. При длительной работе процесс имеет привычку сильно "разбухать" и занимать много памяти, в отличие от Pale Moon или SeaMonkey. Но для этих двух браузеров достаточно сложно найти расширения, и поэтому Basilisk может представлять определённый интерес, так как его пока не забросили и продолжают развивать. А учитывая, что из него, возможно, выпилена всякая слежка (в отличие от Google Chrome), этот браузер заслуживает своего внимания.
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Alemox про Basilisk 2018.11.04 [06-11-2018]
Ну, если он без Rust, то я думаю производительности от него нечего ждать. Может меня поправят, что он быстрее самого FF.
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