Программы для Android » Игры » Ролевые, RPG » Era of Celestials 2.1626.271857

Era of Celestials для Android

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Оценка: 1.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1626.271857 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Ролевые, RPG
Загрузок (сегодня/всего):0 / 514 | Статистика
Размер:55,9 Мб
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Era of Celestials - выступите против сил зла в рядах защитников цитадели. Выберите наиболее подходящего героя (воина, стрелка или мага) и вступайте на Путь покорителя! Сразитесь во славу небес!

Игроку доступен внушительный арсенал боевых заклинаний, возможность прокачивать своего персонажа, превращаться в бою в неуязвимые элизии, призывать на помощь сильфов-защитников и пр. Благодаря этому можно выработать набор уникальных тактик, которые могут меняться в зависимости от текущего противника.

Особенности игры:

  • Удобное управление.
  • Отзывчивая боевая система.
  • Реалистичный звук и впечатляющая трехмерная графика.
  • Уникальная система превращений в неуязвимых элизий, которые помогут сокрушить кровожадных врагов.
  • Верные защитники-сильфы, которые оказывают разную поддержку, и вы можете переключаться между ними по желанию.
  • Изобилие великолепных костюмов с потрясающими эффектами свечения.
  • Разные виды увлекательных сражений, от поединков - боев один на один в режиме реального времени - до многопользовательских потасовок в Багровом состязании и Лавовой экспедиции.
  • Убивайте мировых боссов, боссов инстансов, злых драконов, которые появляются на ограниченное время, а также многих других боссов, чтобы получить приятные награды и поднять свой БР до небес.
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