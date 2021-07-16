Era of Celestials для Android
|Оценка:
|1.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1626.271857 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GTarcade
|Категория:
|Ролевые, RPG
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 514 | Статистика
|Размер:
|55,9 Мб
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Era of Celestials - выступите против сил зла в рядах защитников цитадели. Выберите наиболее подходящего героя (воина, стрелка или мага) и вступайте на Путь покорителя! Сразитесь во славу небес!
Игроку доступен внушительный арсенал боевых заклинаний, возможность прокачивать своего персонажа, превращаться в бою в неуязвимые элизии, призывать на помощь сильфов-защитников и пр. Благодаря этому можно выработать набор уникальных тактик, которые могут меняться в зависимости от текущего противника.
Особенности игры:
- Удобное управление.
- Отзывчивая боевая система.
- Реалистичный звук и впечатляющая трехмерная графика.
- Уникальная система превращений в неуязвимых элизий, которые помогут сокрушить кровожадных врагов.
- Верные защитники-сильфы, которые оказывают разную поддержку, и вы можете переключаться между ними по желанию.
- Изобилие великолепных костюмов с потрясающими эффектами свечения.
- Разные виды увлекательных сражений, от поединков - боев один на один в режиме реального времени - до многопользовательских потасовок в Багровом состязании и Лавовой экспедиции.
- Убивайте мировых боссов, боссов инстансов, злых драконов, которые появляются на ограниченное время, а также многих других боссов, чтобы получить приятные награды и поднять свой БР до небес.
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