Фруктовый лес: Радужное яблоко - перемещайте фрукты по игровому полю, перетаскивая их вправо, влево, вверх или вниз, и составляя цепочки из трех и более одинаковых фруктов. Чем больше фруктов в цепочке, тем больше очков вы заработаете.

На уровень дается ограниченное количество ходов, а также цель, в виде необходимого количество очков (на шкале балов отмечено необходимое количество очков для получения конкретного количества звезд). Доступны различные уровни с разными эффектами и уникальными фруктами!

Особенности игры: