Программы для Android » Игры » Головоломки » Фруктовый лес: Радужное яблоко 1.9.41

Фруктовый лес: Радужное яблоко для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 1.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.41 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 831 | Статистика
Размер:38.74 Мб
СКАЧАТЬ
Фруктовый лес: Радужное яблоко скриншот № 2
Фруктовый лес: Радужное яблоко скриншот № 3
Фруктовый лес: Радужное яблоко скриншот № 4

Фруктовый лес: Радужное яблоко - перемещайте фрукты по игровому полю, перетаскивая их вправо, влево, вверх или вниз, и составляя цепочки из трех и более одинаковых фруктов. Чем больше фруктов в цепочке, тем больше очков вы заработаете.

На уровень дается ограниченное количество ходов, а также цель, в виде необходимого количество очков (на шкале балов отмечено необходимое количество очков для получения конкретного количества звезд). Доступны различные уровни с разными эффектами и уникальными фруктами!

Особенности игры:

  • Головоломка с простыми правилами.
  • Ежедневные бонусы.
  • Нет ограничений на количество попыток.
  • Возможность играть без интернет-соединения!
  • Таблица лидеров.
  • Небольшой размер приложения.
  • Поддержка экранов планшетов.
  • Поддержка 14 языков.
ТОП-сегодня раздела "Головоломки"
 

скачать Junes JourneyJunes Journey 2.61.3

Захватывающий виртуальный детектив для Android, благодаря которому можно отдохнуть от...

скачать Поле Чудес ОнлайнПоле Чудес Онлайн 1.42

Поле Чудес Онлайн – популярное телешоу выходит в интернет и тут вы сможете померяться...

скачать Words of WondersWords of Wonders 3.4.3

Составляйте слова, открывайте новые чудеса, собирайте по кусочкам замысловатые пазлы...

скачать Happy GlassHappy Glass 1.0.64

Отличная головоломка для Android. У игрока есть грустный пустой стаканчик и карандаш. Рисуйте...

скачать Слова из СловаСлова из Слова 19.4

Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер...

скачать Часовщик: три в рядЧасовщик: три в ряд 62.0.1

Захватывающая бесплатная игра для Android в жанре "три в ряд", в которой игроку необходимо...

Отзывы о программе Фруктовый лес: Радужное яблоко

Admin

Отзывов о программе Фруктовый лес: Радужное яблоко 1.9.41 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв