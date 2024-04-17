Фруктовый лес: Радужное яблоко для Android
|Оценка:
|1.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.41 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Springcomes
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 831 | Статистика
|Размер:
|38.74 Мб
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Фруктовый лес: Радужное яблоко - перемещайте фрукты по игровому полю, перетаскивая их вправо, влево, вверх или вниз, и составляя цепочки из трех и более одинаковых фруктов. Чем больше фруктов в цепочке, тем больше очков вы заработаете.
На уровень дается ограниченное количество ходов, а также цель, в виде необходимого количество очков (на шкале балов отмечено необходимое количество очков для получения конкретного количества звезд). Доступны различные уровни с разными эффектами и уникальными фруктами!
Особенности игры:
- Головоломка с простыми правилами.
- Ежедневные бонусы.
- Нет ограничений на количество попыток.
- Возможность играть без интернет-соединения!
- Таблица лидеров.
- Небольшой размер приложения.
- Поддержка экранов планшетов.
- Поддержка 14 языков.
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