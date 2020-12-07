RusRoute firewall - приложение, которое представляет собой гибкий инструмент для выхода локальной сети LAN организации в Интернет. Имеется подсчёт и ограничение трафика пользователей, защита от сетевых атак с функциями NAT, редирект, динамические TCP шейперы с условными выражениями, VPN сервер, прокси, мост LAN в VPN, DHCP серверы, HTTP кеши, HTTP/1.1 в HTTP прокси конвертером, монитором скорости и соединений, captive portal, с временем действия и сплиттерами для правил, с дополнительными возможностями маршрутизации.

RusRoute состоит из двух модулей: драйвера, перехватывающего Ethernet и IP-пакеты (пакеты протокола Интернет версии 4) и передающего эти пакеты для обработки модулю фаервола.

Особенности приложения: