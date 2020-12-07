RusRoute firewall для Windows
3.00 из 5, всего оценок - 3
RusRoute firewall - приложение, которое представляет собой гибкий инструмент для выхода локальной сети LAN организации в Интернет. Имеется подсчёт и ограничение трафика пользователей, защита от сетевых атак с функциями NAT, редирект, динамические TCP шейперы с условными выражениями, VPN сервер, прокси, мост LAN в VPN, DHCP серверы, HTTP кеши, HTTP/1.1 в HTTP прокси конвертером, монитором скорости и соединений, captive portal, с временем действия и сплиттерами для правил, с дополнительными возможностями маршрутизации.
RusRoute состоит из двух модулей: драйвера, перехватывающего Ethernet и IP-пакеты (пакеты протокола Интернет версии 4) и передающего эти пакеты для обработки модулю фаервола.
Особенности приложения:
- маршрутизатор, фаервол
- прозрачная прокси
- многофункциональный NAT
- динамический TCP шейпер
- распределённые межсерверные VPN сети
- встроенные DHCP, HTTP серверы
- гибкий HTTP кеш, автоматическая авторизация “на лету”
- авторизация, аутентификация и аккаунтинг пользователей
- Новые виды задач - "Выключить ПК" и "Перезагрузить ПК" в расписаниях задач.
- Уменьшен объём передаваемой информации о локальных соединениях в окне "TCP соединения".
- Окно графического приложения лучше помещается на экраны малых размеров.
- Исправлена ошибка в окне "TCP соединения" отображения пути и имени сетевых приложений с не английскими буквами.
- Небольшая оптимизация, исправление мелких ошибок, более тщательное слежение за максимальным числом сокетов в потоке.
- Новогодняя сборка.
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 4800 руб.
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|2.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2000, 2003
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MaaSoftware
|Категория:
|Firewalls
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 490 | Статистика
|Размер:
|13,13 Мб
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