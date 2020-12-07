RusRoute firewall для Windows

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RusRoute firewall 2.1.1Описание
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RusRoute firewall - приложение, которое представляет собой гибкий инструмент для выхода локальной сети LAN организации в Интернет. Имеется подсчёт и ограничение трафика пользователей, защита от сетевых атак с функциями NAT, редирект, динамические TCP шейперы с условными выражениями, VPN сервер, прокси, мост LAN в VPN, DHCP серверы, HTTP кеши, HTTP/1.1 в HTTP прокси конвертером, монитором скорости и соединений, captive portal, с временем действия и сплиттерами для правил, с дополнительными возможностями маршрутизации.

RusRoute состоит из двух модулей: драйвера, перехватывающего Ethernet и IP-пакеты (пакеты протокола Интернет версии 4) и передающего эти пакеты для обработки модулю фаервола.

Особенности приложения:

  • маршрутизатор, фаервол
  • прозрачная прокси
  • многофункциональный NAT
  • динамический TCP шейпер
  • распределённые межсерверные VPN сети
  • встроенные DHCP, HTTP серверы
  • гибкий HTTP кеш, автоматическая авторизация “на лету”
  • авторизация, аутентификация и аккаунтинг пользователей
Что нового в RusRoute firewall 2.1.1?
  • Новые виды задач - "Выключить ПК" и "Перезагрузить ПК" в расписаниях задач.
  • Уменьшен объём передаваемой информации о локальных соединениях в окне "TCP соединения".
  • Окно графического приложения лучше помещается на экраны малых размеров.
  • Исправлена ошибка в окне "TCP соединения" отображения пути и имени сетевых приложений с не английскими буквами.
  • Небольшая оптимизация, исправление мелких ошибок, более тщательное слежение за максимальным числом сокетов в потоке.
  • Новогодняя сборка.
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от 4800 руб.
Ограничение:30 дней
Версия:2.1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2000, 2003
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Firewalls
Загрузок (сегодня/всего):0 / 490 | Статистика
Размер:13,13 Мб
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