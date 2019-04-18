Icecream PDF Editor - программа для редактирования PDF документов с множеством функций. Присутствует возможность редактировать тест и добавлять новый, управлять страницами и добавлять новые страницы, добавлять аннотации, штампы, графические объекты (круги, прямоугольники, стрелки, линии), осуществлять поиск по тексту PDF, выставлять пароли, менять метаданные и многое другое.
Основные возможности:
Редактирование любого текста в PDF документе.
Возможность менять порядок страниц, удалять их, разбивать и склеивать PDF файлы.
Редактирование PDF объектов: перемещение, изменение размера, вращение и т.д.
Возможность задать пароль или ограничить права на редактирование/копирование документа для его защиты.
Добавление заметок, выделение зон, зачеркивание и выделение текста, добавление текстовых комментариев и многое другое.
Создание собственных штампов для быстрого аннотирования PDF.
Добавление собственных водяных знаков к PDF документу.
Возможность рисовать, добавлять различные формы, стрелки и линии в PDF документ.
STDU Viewer - бесплатная читалка электронных документов с поддержкой большинства современных форматов. Присутствует возможность отображение эскиза страниц, имеется
Отзывы о программе Icecream PDF Editor
Сергей про Icecream PDF Editor 1.16 [24-01-2019]
Программа безусловно отличная, если учесть что она бесплатна... Но... Но весь поистене впечатляющий функционал сходит на нет при учете того что нет возможности добавлять в редактируемый PDF страницы из другого PDF файла, т.е. нет возможности склееть два PDF файла. А без этой основной функции она бесполезна... | 1 | Ответить
Vitaliy про Icecream PDF Editor 1.05 [29-11-2018]
Открывает документ только из программы, если кликнуть по документу, выдаёт окошко с надписью "critical error! cant find file. file name: PDFcore-x86.dll" | | Ответить