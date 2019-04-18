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Icecream PDF Editor для Windows

Icecream PDF Editor 1.20

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Описание Icecream PDF Editor 1.20Описание   Скачать Icecream PDF Editor 1.20СКАЧАТЬ (17,82 Мб) Скриншоты Icecream PDF Editor 1.20Скриншоты (5)   Статистика Icecream PDF Editor 1.20Статистика   Отзывы о Icecream PDF Editor 1.20Отзывы (2)  
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4.12 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.12 из 5
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Icecream PDF Editor - программа для редактирования PDF документов с множеством функций. Присутствует возможность редактировать тест и добавлять новый, управлять страницами и добавлять новые страницы, добавлять аннотации, штампы, графические объекты (круги, прямоугольники, стрелки, линии), осуществлять поиск по тексту PDF, выставлять пароли, менять метаданные и многое другое.

Основные возможности:

  • Редактирование любого текста в PDF документе.
  • Возможность менять порядок страниц, удалять их, разбивать и склеивать PDF файлы.
  • Редактирование PDF объектов: перемещение, изменение размера, вращение и т.д.
  • Возможность задать пароль или ограничить права на редактирование/копирование документа для его защиты.
  • Добавление заметок, выделение зон, зачеркивание и выделение текста, добавление текстовых комментариев и многое другое.
  • Создание собственных штампов для быстрого аннотирования PDF.
  • Добавление собственных водяных знаков к PDF документу.
  • Возможность рисовать, добавлять различные формы, стрелки и линии в PDF документ.
  • И многое другое...
Icecream PDF Editor
Icecream PDF Editor
Icecream PDF Editor
Icecream PDF Editor
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2000
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)6 / 927
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
ТОП-сегодня раздела "PDF"
 

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Отзывы о программе Icecream PDF Editor

Сергей про Icecream PDF Editor 1.16 [24-01-2019]

Программа безусловно отличная, если учесть что она бесплатна... Но... Но весь поистене впечатляющий функционал сходит на нет при учете того что нет возможности добавлять в редактируемый PDF страницы из другого PDF файла, т.е. нет возможности склееть два PDF файла. А без этой основной функции она бесполезна...
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Vitaliy про Icecream PDF Editor 1.05 [29-11-2018]

Открывает документ только из программы, если кликнуть по документу, выдаёт окошко с надписью "critical error! cant find file. file name: PDFcore-x86.dll"
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