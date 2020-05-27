Праническое Дыхание: Пранаяма и Медитация 9.0.3_7 для Android
Оцените программу! 4.00 из 5, всего оценок - 1
Рейтинг программы - 4.00 из 5
1
2
3
4
5
Праническое Дыхание: Пранаяма и Медитация - набор дыхательных практик, благодаря которым можно улучшить мозговую деятельность, избавиться от стресса, повысить физическую выносливость, понизить приступы вечернего аппетита, уменьшить частоту простуд, приступов мигрени и астмы, повысить качество сна и др.
Ключевые особенности приложения:
легкое, быстрое, оптимизированное, экономит заряд батареи
опция отключения экрана в течении тренировки
8 паттернов дыхания для разных целей
опция создания собственных паттернов
обогащенная статистика
напоминания для создания удобного графика тренировок
большинство паттернов взяты из Пранаямы, суфийских и тибетских дыхательных практик
уникальная тренировка "Анти-Аппетит", для борьбы с эмоциональным перееданием
эксклюзивный паттерн "Вместо сигареты", созданный Simone Righini, для содействия отказу от курения
динамические тренировки для плавного развития, и для сложнокомпонентных тренировок
разнообразные методы дыхания и мантры
детальные графики прогресса и журнал тренировок
тесты здоровья
обогащенные настройки и больше звуков
регулярно обновляемая база с более 50 паттернов тренировок, в том числе: дыхание 4-7-8, Капалабхати, Анулома Вилома, Нади Шодхана, Таммо, метод Бутейко, и т.д.
ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
Тренировки для Дома 1.0.42 для Android
Отличное приложение для Android, которое позволит быстро привести тело в хорошую физическую форму, благодаря продуманным программам тренировок для всех основных
Белый шум 1.4.0 для Android
Бесплатное Android-приложение, которое предлагает пользователю набор разных звуков в HD-качестве, например шум леса, потрескивание огня, прибой и легкий ветерок.
Справочник заболеваний 2.0.6 для Android
Справочник заболеваний – подробное описание большого количества заболеваний, включая подробное описание, лечение, симптомы и т.д. Справочник составлен специалистами
Счетчик калорий от YAZIO 4.0.6 для Android
Счетчик калорий и дневник питания для Android-смартфонов и планшетов. Присутствуют все необходимые инструменты для отслеживания своей физической активности и
Счетчик Калорий 8.5.0.9 для Android
Счетчик Калорий – отслеживает вес пользователя, оценивает калорийность пищевых продуктов и физические упражнения. Присутствует пищевой дневник, чтобы планировать и
АнтиКонтрафакт Алко 1.3.5 для Android
АнтиКонтрафакт Алко - полезное Android-приложение для любителей горячительных напитков, которое позволяет определить подлинность алкогольной продукции, а в случае
Отзывы о программе Праническое Дыхание: Пранаяма и Медитация Admin
Отзывов о программе
Праническое Дыхание: Пранаяма и Медитация 9.0.3_7 для Android пока нет, можете добавить...
Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв