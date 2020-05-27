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Праническое Дыхание: Пранаяма и Медитация для Android

Праническое Дыхание: Пранаяма и Медитация 9.0.3_7 для Android

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Описание Праническое Дыхание: Пранаяма и Медитация 9.0.3_7 для AndroidОписание   Скачать Праническое Дыхание: Пранаяма и Медитация 9.0.3_7 для AndroidСКАЧАТЬ (7,87 Мб) Скриншоты Праническое Дыхание: Пранаяма и Медитация 9.0.3_7 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Праническое Дыхание: Пранаяма и Медитация 9.0.3_7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Праническое Дыхание: Пранаяма и Медитация 9.0.3_7 для AndroidОтзывы (0)  
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Праническое Дыхание: Пранаяма и Медитация - набор дыхательных практик, благодаря которым можно улучшить мозговую деятельность, избавиться от стресса, повысить физическую выносливость, понизить приступы вечернего аппетита, уменьшить частоту простуд, приступов мигрени и астмы, повысить качество сна и др.

Ключевые особенности приложения:

  • легкое, быстрое, оптимизированное, экономит заряд батареи
  • опция отключения экрана в течении тренировки
  • 8 паттернов дыхания для разных целей
  • опция создания собственных паттернов
  • обогащенная статистика
  • напоминания для создания удобного графика тренировок
  • большинство паттернов взяты из Пранаямы, суфийских и тибетских дыхательных практик
  • уникальная тренировка "Анти-Аппетит", для борьбы с эмоциональным перееданием
  • эксклюзивный паттерн "Вместо сигареты", созданный Simone Righini, для содействия отказу от курения
  • динамические тренировки для плавного развития, и для сложнокомпонентных тренировок
  • разнообразные методы дыхания и мантры
  • детальные графики прогресса и журнал тренировок
  • тесты здоровья
  • обогащенные настройки и больше звуков
  • регулярно обновляемая база с более 50 паттернов тренировок, в том числе: дыхание 4-7-8, Капалабхати, Анулома Вилома, Нади Шодхана, Таммо, метод Бутейко, и т.д.
Праническое Дыхание: Пранаяма и Медитация
Праническое Дыхание: Пранаяма и Медитация
Праническое Дыхание: Пранаяма и Медитация
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 459
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе Праническое Дыхание: Пранаяма и Медитация

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