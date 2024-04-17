Планнер Времени - приложение, которое позволяет упорядочивать ваш график, а также предоставляет возможность улучшить навыки планирования, соизмеряя свои силы и возможности. Повысьте эффективность и продуктивность в разных сферах своей жизни!

Данная программа дает возможность облегчить ранние подъемы, сбалансировать потребление жидкости, лучше контролировать плохие привычки, увеличить время для своих увлечений, освоить систему Флай Леди, повысить мотивацию, а также способствует сфокусированности и концентрации на текущем деле.

Ключевые особенности: