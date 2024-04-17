Планнер Времени для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.22.0_6 (Massive Star) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Oleksandr Albul
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 805 | Статистика
|Размер:
|11.47 Мб
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Планнер Времени - приложение, которое позволяет упорядочивать ваш график, а также предоставляет возможность улучшить навыки планирования, соизмеряя свои силы и возможности. Повысьте эффективность и продуктивность в разных сферах своей жизни!
Данная программа дает возможность облегчить ранние подъемы, сбалансировать потребление жидкости, лучше контролировать плохие привычки, увеличить время для своих увлечений, освоить систему Флай Леди, повысить мотивацию, а также способствует сфокусированности и концентрации на текущем деле.
Ключевые особенности:
- Быстрый и оптимизированный инструмент тайм менеджмента.
- Удобное расписание с режимами "временная шкала" и "время суток".
- Простое отслеживание времени с помощью "пузырьков".
- Легкая персонализация с обилием иконок и богатой палитрой цветов.
- Два типа намерений - цели и ритуалы.
- Разные типы напоминаний.
- Метки приоритета для задач.
- Заметки к категориям, активностям и задачам.
- Будильник с капчей для борьбы с прокрастинацией.
- Лунный календарь.
- Резервное копирование.
- Нелимитированная и подробная статистика ваших ожиданий и реалий.
- Три уровня вложенности подзадач.
- Различные фильтры.
- Быстрое логирование и ручное логирование.
- Виджет для быстрого доступа.
- Обогащенные настройки, в том числе больше звуков.
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Отзывы о программе Планнер Времени
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