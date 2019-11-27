Z-Info для Windows

Z-Info 1.0.18.0

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Описание Z-Info 1.0.18.0Описание   Скачать Z-Info 1.0.18.0СКАЧАТЬ (15,11 Мб) Скриншоты Z-Info 1.0.18.0Скриншоты (4)   Статистика Z-Info 1.0.18.0Статистика   Отзывы о Z-Info 1.0.18.0Отзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Z-Info - набор из четырёх программ для анализа аппаратных компонентов пользовательского ПК, который включает такие известные утилиты как CPU-Z, GPU-Z, SSD-Z и PCI-Z. Присутствует возможность установить можно как одну программу так и все сразу, или же распаковать утилиты как портативные.

CPU-Z - утилита, которая предоставит вам самую подробную информацию об установленном в системе процессоре, памяти, кэше и материнской плате.

GPU-Z - программа, предоставляющая максимум всевозможной информации о видеокарте, ее графическом процессоре, позволяет узнать модель видеокарты, интерфейс подключения, версию BIOS, сведения о поддержке DirectX и пр.

PCI-Z - утилита предназначена для определения неизвестных устройств, которые подключены через шину PCI, PCI-E или PCI-X. Утилита отобразит тип устройства, производителя, серийное название, а также информацию об установленном драйвере и его правильной или нет конфигурации.

SSD-Z - утилита, с помощью которой можно легко узнать версию прошивки своего SSD-диска, серийный номер, используемую производственную технологию, детальные сведения о контроллере, ёмкости, показатели SMART, статус TRIM, температуру и поддерживаемые интерфейсы, емкость и время работы с момента включения.

Основные возможности:

  • Совмещённые в одном дистрибутиве установка программ или распаковка портативных версий.
  • Сборка включает популярные системные утилиты CPU-Z, GPU-Z, PCI-Z и SSD-Z.
  • Возможность установки одной из программ или всех сразу.
  • Возможность установить англоязычные или русскоязычные версии программ (актуально для CPU-Z и GPU-Z).
  • Возможность добавления устанавливаемых программ в Панель управления.
Z-Info
Z-Info
Z-Info
Z-Info
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 703
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения - Мониторинг
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Отзывы о программе Z-Info

Вася про Z-Info 1.0.10.0 [02-06-2019]

почему не пишите сайт производителя?
то что указано это не производитель!
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Snem в ответ Вася про Z-Info 1.0.10.0 [27-11-2019]

Производителя чего? Данную сборку произвели там, где указано.
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