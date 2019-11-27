Z-Info - набор из четырёх программ для анализа аппаратных компонентов пользовательского ПК, который включает такие известные утилиты как CPU-Z, GPU-Z, SSD-Z и PCI-Z. Присутствует возможность установить можно как одну программу так и все сразу, или же распаковать утилиты как портативные.

CPU-Z - утилита, которая предоставит вам самую подробную информацию об установленном в системе процессоре, памяти, кэше и материнской плате.

GPU-Z - программа, предоставляющая максимум всевозможной информации о видеокарте, ее графическом процессоре, позволяет узнать модель видеокарты, интерфейс подключения, версию BIOS, сведения о поддержке DirectX и пр.

PCI-Z - утилита предназначена для определения неизвестных устройств, которые подключены через шину PCI, PCI-E или PCI-X. Утилита отобразит тип устройства, производителя, серийное название, а также информацию об установленном драйвере и его правильной или нет конфигурации.

SSD-Z - утилита, с помощью которой можно легко узнать версию прошивки своего SSD-диска, серийный номер, используемую производственную технологию, детальные сведения о контроллере, ёмкости, показатели SMART, статус TRIM, температуру и поддерживаемые интерфейсы, емкость и время работы с момента включения.

Основные возможности: