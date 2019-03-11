|
Grids 5.3.1
|
|
|
|Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
|
- Рейтинг программы - 5.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Grids - удобный клиент для работы с социальной сетью Instagram на ПК под управлением ОС Windows. Присутствует возможность просматривать ленту друзей, категорию "Популярное" и "Избранное", редактировать личный профиль, узнать, кто оставил лайки или комментарии под своими фотографиями, имеется полноэкранный режим, опция "фото поблизости" и раздел "Закладки".
В настройках приложения можно настроить фон, редактировать размер, в котором будут отображаться изображения. Есть готовые профили внешнего вида.
Основные возможности:
- Публикация фотографий и видео.
- Возможность загружать фото и видео в свою ленту прямо с рабочего стола ПК.
- Поддержка нескольких учетных записей с возможностью быстро переключаться между ними.
- Отзывчивый интерфейс.
- Наличие полноэкранноого режима.
- Уведомления о новостях, подписчиках, комментариях, упоминаниях или пожеланиях.
- Возможность ставить лайки, комментировать, репостить, отправлять сообщения и т.д.
- Просмотр и публикация историй.
- Личные сообщения (Direct).
- Возможность делиться с друзьями сообщениями, профилем, тегами и местоположениями.
- Pixel-Perfect (автоматическая регулировка размера окна программы, для лучшего просмотра фотографий в Instagram).
- Закладки.
- Возможность скачать фото себе на Рабочий стол или поделиться ссылкой с друзьями.
|
|
ТОП-сегодня раздела "другое"
Hamachi 2.2.0.630
Hamachi - бесплатное приложение, позволяющее напрямую соединить два (и более) компьютера через Интернет, организовав таким образом виртуальную локальную сеть, в
VkBot 3.7.8
VKBot - многофункциональный инструмент для управления учетной записью ВКонтакте.
Позволит вам сэкономить уйму времени при выполнении однотипных действий, таких как
Lightshot 5.4.0.1
Lightshot - бесплатная утилита для создания снимков экрана, с возможностью быстро выложить готовый скриншот в Интернет и поделиться ссылкой с друзьями. Присутствует
SmartWhois 5.1.289
SmartWhois - это удобное средство получения всей доступной информации о любом IP-адресе, имени компьютера или домене, включая страну, штат или провинцию, город,
mHotspot 7.8.8.0
mHotspot - небольшая, простая в использовании программка, с помощью которой вы сможете превратить свой ноут или комп в беспроводную точку доступа Wi-Fi. Теперь в
Интернет Цензор 2.2
Интернет Цензор - бесплатное и простое приложение для родительского контроля, которое позволяет отфильтровывать Интернет ресурсы, содержание которых потенциально
|
|
|