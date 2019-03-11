Grids - удобный клиент для работы с социальной сетью Instagram на ПК под управлением ОС Windows. Присутствует возможность просматривать ленту друзей, категорию "Популярное" и "Избранное", редактировать личный профиль, узнать, кто оставил лайки или комментарии под своими фотографиями, имеется полноэкранный режим, опция "фото поблизости" и раздел "Закладки".

В настройках приложения можно настроить фон, редактировать размер, в котором будут отображаться изображения. Есть готовые профили внешнего вида.

Основные возможности: