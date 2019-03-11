Grids для Windows

Grids 5.3.1

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Описание Grids 5.3.1Описание   Скачать Grids 5.3.1СКАЧАТЬ (28,37 Мб) Скриншоты Grids 5.3.1Скриншоты (6)   Статистика Grids 5.3.1Статистика   Отзывы о Grids 5.3.1Отзывы (0)  
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Grids - удобный клиент для работы с социальной сетью Instagram на ПК под управлением ОС Windows. Присутствует возможность просматривать ленту друзей, категорию "Популярное" и "Избранное", редактировать личный профиль, узнать, кто оставил лайки или комментарии под своими фотографиями, имеется полноэкранный режим, опция "фото поблизости" и раздел "Закладки".

В настройках приложения можно настроить фон, редактировать размер, в котором будут отображаться изображения. Есть готовые профили внешнего вида.

Основные возможности:

  • Публикация фотографий и видео.
  • Возможность загружать фото и видео в свою ленту прямо с рабочего стола ПК.
  • Поддержка нескольких учетных записей с возможностью быстро переключаться между ними.
  • Отзывчивый интерфейс.
  • Наличие полноэкранноого режима.
  • Уведомления о новостях, подписчиках, комментариях, упоминаниях или пожеланиях.
  • Возможность ставить лайки, комментировать, репостить, отправлять сообщения и т.д.
  • Просмотр и публикация историй.
  • Личные сообщения (Direct).
  • Возможность делиться с друзьями сообщениями, профилем, тегами и местоположениями.
  • Pixel-Perfect (автоматическая регулировка размера окна программы, для лучшего просмотра фотографий в Instagram).
  • Закладки.
  • Возможность скачать фото себе на Рабочий стол или поделиться ссылкой с друзьями.
Grids
Grids
Grids
Grids
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 107
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Grids

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