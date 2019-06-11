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MOBILedit! 10.0.1.25711
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MOBILedit! - удобная в использовании программа для управления мобильным телефоном с ПК посредством Bluetooth, Wi-Fi или кабельного соединения, с помощью которой можно быстро и легко переносить фотографии, музыку, отправлять SMS, принимать звонки, просматривать историю входящих сообщений и многое другое. Присутствует поддержка большинства марок телефонов.
Ключевые особенности:
- Подключение к ПК с помощью Bluetooth, Wi-Fi или кабеля.
- Наличие всех необходимых функций для редактирования контактов.
- Возможность отправлять SMS сообщения с ПК.
- Просмотр информации о SIM-карте (IMSI, ICCID, LAI, PIN, PUK и пр.).
- Управление телефоном с ПК.
- Встроенный органайзер.
- Возможность создания и редактирования рингтонов.
- Наличие инструментов для резервного копирования и восстановления данных.
- Импорт и экспорт данных с мобильного телефона.
- Просмотр информации о мобильном устройстве (модель, производитель, статус батареи, мощность сигнала, IMEI, тип соединения с сетью и перечень аппаратных компонентов).
- Поддержка различных мобильных телефонов и их производителей.
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