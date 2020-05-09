Snail Bob 2 для Android

Snail Bob 2 1.3.5 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Snail Bob 2 1.3.5 для AndroidОписание   Скачать Snail Bob 2 1.3.5 для AndroidСКАЧАТЬ (88,87 Мб) Скриншоты Snail Bob 2 1.3.5 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Snail Bob 2 1.3.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Snail Bob 2 1.3.5 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Snail Bob 2 - забавная головоломка для Android, в которой необходимо помогать проходить главному герою Улитке Бобу с одного уровня на другой, не давая ему погибнуть или быть съеденным. Для этого необходимо нажимать на кнопки, переключать рычаги, двигать платформы и активировать различные механизмы. Игра придется по душе как детям, так и взрослым.

Ключевые особенности:

  • Бесплатная головоломка.
  • Смешной и забавный главный герой - Улитка Боб.
  • 120 уровней в четырех различных мирах.
  • Множество смешных и разнообразных костюмов, в которые можно одеть Улитку Боба (в том числе Дракон, Пиксельный костюм и Улитка после душа).
  • Найдите спрятанные звездочки и кусочки пазлов.
  • Отлично подходит как детям, так и взрослым, а также для совместной игры.
  • Множество различных миров: Лес , Замок , Остров , Египет , Космос , Зима.
  • Каждая головоломка и приключение имеет логичное решение.
Snail Bob 2
Snail Bob 2
Snail Bob 2
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 327
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
ТОП-сегодня раздела "Аркады и 2D"
 

Отель Трансильвания 1.0.7 для Android

Жутко забавный и полный монстров приключенческий платформер, который придется по душе всем поклонникам мультсериала "Отеля Трансильвания". Бегайте, прыгайте,

Убей Зомби 1.0 для Android

Убей Зомби - веселая и красочная зомби-стрелялка для Android-смартфонов и планшетов. Задача игрока тривиальна - уничтожить всех зомби, и пройти все 30 уровней игры

Soul Knight 1.7.1 для Android

Захватывающая игра для мобильных устройств на платформе Android, в которой игроку предстоит отбить могущественный артефакт у наглых и вороватых инопланетных

Вормикс 2.5.8 для Android

Вормикс – Android-версия популярной пошаговой тактической игры Worms, в которой участвуют боевые червяки. Играйте с ИИ или другими игроками PVP, используйте

Ну, Погоди! 3.9.1 для Android

Ну, Погоди! – популярная в советское время игра реализована для Android-устройств, как и раннее, волк будет ловить яйца с четырех направлений. Мелодии и персонажи,

Тайны океана 1.2.0.2 для Android

Тайны океана — отличная реализация старой советской игры "Тайны океана" для Android, в которой необходимо помочь водолазам поднять подводные сокровища со дна океана,

скачать Adguard

Отзывы о программе Snail Bob 2

Admin

Отзывов о программе Snail Bob 2 1.3.5 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 