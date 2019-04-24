Kinza Browser для Windows

Kinza Browser 5.4.1

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Описание Kinza Browser 5.4.1Описание   Скачать Kinza Browser 5.4.1СКАЧАТЬ (51,97 Мб) Скриншоты Kinza Browser 5.4.1Скриншоты (7)   Статистика Kinza Browser 5.4.1Статистика   Отзывы о Kinza Browser 5.4.1Отзывы (5)  
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4.56 из 5, всего оценок - 59
  • Рейтинг программы - 4.56 из 5
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Kinza Browser - функциональный браузер, разработанный на базе Chromium, и предлагающий все необходимые инструменты для комфортного и быстрого серфинга в сети Интернет.

Данный веб-обозреватель выделяется высокой степенью безопасности (умеет удалять шпионское и рекламное ПО), а также предлагает уже привычные многим пользователям Google Chrome функции, как например добавление расширений, настройка тем и синхронизация данных на всех устройствах.

Также присутствует возможность управления мышью, имеется функция Super Drag (с ее помощью выделенный текст или изображение перетаскиваются для поиска), выбор поисковой системы, встроенный RSS-ридер, быстрые клавиши и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Высокая степень безопасности благодаря автоматическому удалению шпионского и рекламного ПО.
  • Автоматическое сохранение паролей.
  • Жесты мыши.
  • Функция Super Drag - функция с помощью которой выделенный текст или изображение перетаскиваются для поиска и результат выдается в новой вкладке.
  • Синхронизация данных на всех устройствах.
  • Импорт закладок и настроек.
  • Настройка тем оформления.
  • Возможность добавления расширений.
  • Выбор поисковой системы.
  • Настраиваемая многофункциональная боковая панель.
  • Инструменты разработчика.
  • Встроенный RSS-ридер.
  • Быстрые клавиши и многое другое.
Kinza Browser
Kinza Browser
Kinza Browser
Kinza Browser
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)2 / 737
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
ТОП-сегодня раздела "Браузеры"
 

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Отзывы о программе Kinza Browser

Абдулла про Kinza Browser 5.2.0 [23-01-2019]

Скачать то я его скачал но почему то не устанавливается . ни как не получается. жаль
| 5 | Ответить

Eugene про Kinza Browser 5.1.1 [03-01-2019]

Согласен. Браузер в отличие от других на движке Chromium, оперативную память не "кушает"
7 | | Ответить

класс про Kinza Browser 5.1.1 [18-12-2018]

Отличная штука! Давно пользуюсь!
Наподобии Слимджета и Цента.
Всегда удивлялся, почему его тут не выкладывают,
ведь браузер существует уже не первый год.)
Ну наконец-то дождался!)
Рекомендую попробовать!
6 | | Ответить

FENOZIPAM в ответ класс про Kinza Browser 5.1.1 [19-12-2018]

Комодо лучше
1 | | Ответить

ageres про Kinza Browser 5.1.1 [18-12-2018]

браузер очень шороший...ресурсы компа не жрёт...запуск молнееносный...всё работает отлично...все расширения как у хрома...японцам реcпект KINZA+!!!
5 | | Ответить

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