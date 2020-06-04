Ashampoo Driver Updater для Windows

Ashampoo Driver Updater 1.3.0

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Описание Ashampoo Driver Updater 1.3.0Описание   Скачать Ashampoo Driver Updater 1.3.0СКАЧАТЬ (10,39 Мб) Скриншоты Ashampoo Driver Updater 1.3.0Скриншоты (5)   Статистика Ashampoo Driver Updater 1.3.0Статистика   Отзывы о Ashampoo Driver Updater 1.3.0Отзывы (0)  
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4.56 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.56 из 5
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Ashampoo Driver Updater - удобный в использовании инструмент, благодаря которому можно без проблем поддерживать систему в максимально стабильном состоянии. Приложение анализирует аппаратное обеспечение и драйверы, сравнивает результаты с огромной базой данных, которая содержит более 400 000 драйверов, а затем заменяет устаревшие драйверы актуальными версиями.

Ключевые особенности приложения:

  • Всегда самая актуальная база драйверов, которая содержит более 400 000 драйверов.
  • Поддержка более 150 000 устройств (принтеры, USB-устройства, мониторы, веб-камеры, CD, DVD и Blu-ray приводы, мат. платы, Bluetooth адаптеры, WiFi-устройства и пр.).
  • Наличие функции резервного копирования и восстановления драйверов.
  • Исправление системных ошибок.
  • Поддержка Windows 10.
  • Поиск и обновление отсутствующих или устаревших драйверы.
  • Значительно облегчает переход на Windows 10.
  • Исправление проблем с Wi-Fi, звуком и принтерами.
  • Делает систему более быстрой и стабильной.
  • Установка всех необходимых драйверов одним кликом.
  • Снижение риска сбоев и тормозов системы.
Размер файла: 10,39 Мб (Загрузок: 1 858)
Что нового в Ashampoo Driver Updater 1.3.0?
  • Обновлены переводы
  • Исправлены ошибки
Ashampoo Driver Updater
Ashampoo Driver Updater
Ashampoo Driver Updater
Ashampoo Driver Updater
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 1999 руб. 50% скидка
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 858
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПрограммы для драйверов
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Отзывы о программе Ashampoo Driver Updater

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