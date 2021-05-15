Найди слова для Android
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.30 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|YouOn
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 691 | Статистика
|Размер:
|8,86 Мб
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Найди слова - головоломка для Android, в которой необходимо находить слова среди хаотического нагромождения букв. Игроку необходимо искать слова в большом квадрате и выделять их, проводя по ним пальцем, причем слова могут быть написаны как слева направо, так и справа налево. С каждым уровнем сложность будет повышаться, так что скучать вам не придется. Имеются подсказки.
Ключевые особенности приложения:
- Большое количество уровней на самые разные темы
- Более 50 категорий
- Более 1000 уровней
- Более 5000 слов
- Приятный интерфейс
- Возможность использовать подсказки
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Отзывы о программе Найди слова
Александр про Найди слова 1.81 для Android [20-01-2019]