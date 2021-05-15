Найди слова для Android

Описание
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Оценка: 3.67/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.30 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 691 | Статистика
Размер:8,86 Мб
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Найди слова - головоломка для Android, в которой необходимо находить слова среди хаотического нагромождения букв. Игроку необходимо искать слова в большом квадрате и выделять их, проводя по ним пальцем, причем слова могут быть написаны как слева направо, так и справа налево. С каждым уровнем сложность будет повышаться, так что скучать вам не придется. Имеются подсказки.

Ключевые особенности приложения:

  • Большое количество уровней на самые разные темы
  • Более 50 категорий
  • Более 1000 уровней
  • Более 5000 слов
  • Приятный интерфейс
  • Возможность использовать подсказки
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Отзывы о программе Найди слова

Александр про Найди слова 1.81 для Android [20-01-2019]

Всё отлично.Спасибо за игру.Советую всем!!!
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