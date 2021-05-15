Найди слова - головоломка для Android, в которой необходимо находить слова среди хаотического нагромождения букв. Игроку необходимо искать слова в большом квадрате и выделять их, проводя по ним пальцем, причем слова могут быть написаны как слева направо, так и справа налево. С каждым уровнем сложность будет повышаться, так что скучать вам не придется. Имеются подсказки.

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