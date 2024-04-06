Multiplex для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.10.14 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 707 | Статистика
Размер:29,59 Мб
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Multiplex - официальное приложение сети кинотеатров Multiplex, благодаря которому можно удобно просматривать расписание кинотеатров, покупать электронные билеты на фильмы и хранить их сразу в телефоне, узнавать об акциях и специальных предложениях, а также ознакомиться с анонсами ближайших премьер или датой выхода ожидаемого фильма.

Основные возможности приложения:

  • Просмотр ближайших сеансов.
  • Возможность ознакомиться с анонсами.
  • Покупка электронных билетов на фильмы и возможность сохранить их в телефоне.
  • Возможность своевременно ознакомиться с акциями и спецпредложениями.
  • Функция возврата билетов.
  • Настройка уведомлений.
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