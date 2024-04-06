Multiplex - официальное приложение сети кинотеатров Multiplex, благодаря которому можно удобно просматривать расписание кинотеатров, покупать электронные билеты на фильмы и хранить их сразу в телефоне, узнавать об акциях и специальных предложениях, а также ознакомиться с анонсами ближайших премьер или датой выхода ожидаемого фильма.

Основные возможности приложения: