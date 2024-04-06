Multiplex для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.10.14 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Multiplex Holding, PJSC
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 707 | Статистика
|Размер:
|29,59 Мб
|СКАЧАТЬ
Multiplex - официальное приложение сети кинотеатров Multiplex, благодаря которому можно удобно просматривать расписание кинотеатров, покупать электронные билеты на фильмы и хранить их сразу в телефоне, узнавать об акциях и специальных предложениях, а также ознакомиться с анонсами ближайших премьер или датой выхода ожидаемого фильма.
Основные возможности приложения:
- Просмотр ближайших сеансов.
- Возможность ознакомиться с анонсами.
- Покупка электронных билетов на фильмы и возможность сохранить их в телефоне.
- Возможность своевременно ознакомиться с акциями и спецпредложениями.
- Функция возврата билетов.
- Настройка уведомлений.
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