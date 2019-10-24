Skype for Business для Android

Skype for Business 6.25.0.27 для Android

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Описание Skype for Business 6.25.0.27 для AndroidОписание   Скачать Skype for Business 6.25.0.27 для AndroidСКАЧАТЬ (42,39 Мб) Скриншоты Skype for Business 6.25.0.27 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Skype for Business 6.25.0.27 для AndroidСтатистика   Отзывы о Skype for Business 6.25.0.27 для AndroidОтзывы (0)  
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Skype for Business - удобный в использовании мессенджер, который предоставляет инструменты для совместной работы в организации любого размера. Присутствует голосовая и видеосвязь, подробные сведения о присутствии, обмен мгновенными сообщениями, конференции и функции звонков, с помощью единого удобного интерфейса.

Основные возможности:

  • Групповые беседы или видеочат.
  • Возможность организовывать собрания, присоединяться к собраниям, выходить из них и повторно присоединяться.
  • Видеосвязь позволяет вам видеть выступающего, а другим — вас во время конференции.
  • Просмотр предстоящих собраний и возможность быстро к ним присоединиться.
  • Поиск последних бесед и возможность продолжить их с того места, на котором остановились.
  • Поиск контактов по имени пользователя, телефону или адресу электронной почты.
  • Повышенный уровень безопасности благодаря библиотеке проверки подлинности Active Directory (ADAL).
  • Управление собранием (отключение микрофонов участников или вывод пользователей из собрания) и получение сведений о возможностях участников.
  • И многое другое.
Skype for Business
Skype for Business
Skype for Business
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 155
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе Skype for Business

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