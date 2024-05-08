Etsy для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.71.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Etsy, Inc
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 662 | Статистика
|Размер:
|36.24 Мб
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Etsy - мобильное Android-приложение, которое предоставляет доступ к огромному рынку изделий ручной работы и предметов старины и уникальных штучных товаров. С помощью программы можно найти вдохновляющий подарок для близкого человека, уникальные свадебные презенты или ювелирные изделия ручной работы, а также стильные украшения, одежду и винтажную мебель. Кроме этого с помощью Etsy можно не только покупать, но и продавать, что несомненно будет полезно всем хендмейдерам.
Ключевые особенности приложения:
- Сохраните предметы и выбранные магазины в избранное, чтобы вернуться к ним позже.
- Получайте уведомления о заказе.
- Общение непосредственно с владельцами магазинов, чтобы получить все ответы на интересующие вас вопросы.
- Наличие рекомендованных товаров.
- Широкий набор вариантов оплаты, в том числе Android Pay.
- И многое другое.
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