Etsy для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.71.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 662 | Статистика
Размер:36.24 Мб
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Etsy - мобильное Android-приложение, которое предоставляет доступ к огромному рынку изделий ручной работы и предметов старины и уникальных штучных товаров. С помощью программы можно найти вдохновляющий подарок для близкого человека, уникальные свадебные презенты или ювелирные изделия ручной работы, а также стильные украшения, одежду и винтажную мебель. Кроме этого с помощью Etsy можно не только покупать, но и продавать, что несомненно будет полезно всем хендмейдерам.

Ключевые особенности приложения:

  • Сохраните предметы и выбранные магазины в избранное, чтобы вернуться к ним позже.
  • Получайте уведомления о заказе.
  • Общение непосредственно с владельцами магазинов, чтобы получить все ответы на интересующие вас вопросы.
  • Наличие рекомендованных товаров.
  • Широкий набор вариантов оплаты, в том числе Android Pay.
  • И многое другое.
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