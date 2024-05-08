Etsy - мобильное Android-приложение, которое предоставляет доступ к огромному рынку изделий ручной работы и предметов старины и уникальных штучных товаров. С помощью программы можно найти вдохновляющий подарок для близкого человека, уникальные свадебные презенты или ювелирные изделия ручной работы, а также стильные украшения, одежду и винтажную мебель. Кроме этого с помощью Etsy можно не только покупать, но и продавать, что несомненно будет полезно всем хендмейдерам.

Ключевые особенности приложения: