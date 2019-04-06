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YouTube Детям для Android

YouTube Детям 4.09.2 для Android

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Описание YouTube Детям 4.09.2 для AndroidОписание   Скачать YouTube Детям 4.09.2 для AndroidСКАЧАТЬ (32,26 Мб) Скриншоты YouTube Детям 4.09.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика YouTube Детям 4.09.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о YouTube Детям 4.09.2 для AndroidОтзывы (0)  
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2.71 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 2.71 из 5
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YouTube Детям - полезное приложение как для маленьких пользователей YouTube, так и их родителей. Программа предлагает не только массу развлекательного и познавательного контента для малышей, но содержит функции родительского контроля, позволяя управлять тем, как приложением пользуются ваши дети.

В программе используются алгоритмы, которые исключают из приложения ролики, не подходящие для семейного просмотра, но даже если такое видео и найдется, то его можно тут же оперативно заблокировать. Также присутствует возможность отключить функцию поиска роликов для своего ребенка, устанавливать ограничения по времени использования приложением и многое другое.

Ключевые возможности:

  • Огромное количество контента для малышей, например видео с каналов Pocoyo, "Маша и Медведь", LEGO, "Говорящий Том и друзья", "Свинка Пеппа" и LittleBabyBum.
  • Использование алгоритмов, которые исключают из приложения ролики, не подходящие для семейного просмотра.
  • Функции родительского контроля.
  • Контент для детей разных возрастов - присутствуют ролики как для школьников, так и для детей дошкольного возраста.
  • Возможность управлять поиском (или же отключить функцию поиска роликов перманентно).
  • Возможность задавать лимиты по времени использования приложением.
  • Возможность заблокировать недопустимый контент и отправить на него жалобу.
  • Поддержка различных устройств, в том числе Chromecast, Apple TV и игровые консоли.
YouTube Детям
YouTube Детям
YouTube Детям
YouTube Детям
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 132
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе YouTube Детям

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