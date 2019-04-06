YouTube Детям - полезное приложение как для маленьких пользователей YouTube, так и их родителей. Программа предлагает не только массу развлекательного и познавательного контента для малышей, но содержит функции родительского контроля, позволяя управлять тем, как приложением пользуются ваши дети.
В программе используются алгоритмы, которые исключают из приложения ролики, не подходящие для семейного просмотра, но даже если такое видео и найдется, то его можно тут же оперативно заблокировать. Также присутствует возможность отключить функцию поиска роликов для своего ребенка, устанавливать ограничения по времени использования приложением и многое другое.
Ключевые возможности:
Огромное количество контента для малышей, например видео с каналов Pocoyo, "Маша и Медведь", LEGO, "Говорящий Том и друзья", "Свинка Пеппа" и LittleBabyBum.
Использование алгоритмов, которые исключают из приложения ролики, не подходящие для семейного просмотра.
Функции родительского контроля.
Контент для детей разных возрастов - присутствуют ролики как для школьников, так и для детей дошкольного возраста.
Возможность управлять поиском (или же отключить функцию поиска роликов перманентно).
Возможность задавать лимиты по времени использования приложением.
Возможность заблокировать недопустимый контент и отправить на него жалобу.
Поддержка различных устройств, в том числе Chromecast, Apple TV и игровые консоли.