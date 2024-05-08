Plume for Twitter - один из лучших Twitter-клиентов, который позволяет пользователю работать одновременно с несколькими твиттер-аккаунтами, а также предлагает удобный виджет для домашнего экрана, сокращение URL-адресов, широкий выбор пользовательских настроек и многое другое.

Функциональные особенности приложения: