Plume for Twitter для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.30.22 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):0 / 659 | Статистика
Размер:16.08 Мб
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Plume for Twitter - один из лучших Twitter-клиентов, который позволяет пользователю работать одновременно с несколькими твиттер-аккаунтами, а также предлагает удобный виджет для домашнего экрана, сокращение URL-адресов, широкий выбор пользовательских настроек и многое другое.

Функциональные особенности приложения:

  • Поддержка нескольких учётных записей;
  • Отображение ответов в Твит-ленте;
  • Красивые виджеты для домашнего экрана;
  • Предпросмотр картинок;
  • Собственный браузер, благодаря которому можно существенно экономить трафика;
  • Отправка и загрузка фотографий через сервисы Twitpic, Yfrog, MobyPicture, MyPict.me;
  • Разноцветная лента друзей;
  • Twitter геотаргетинг;
  • Широкий выбор пользовательских настроек;
  • Автозавершение хештегов и имен пользователей;
  • Отображение профилей подписчиков и многое другое.
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