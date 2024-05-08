Plume for Twitter для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.30.22 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|UberMedia Inc.
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 659 | Статистика
|Размер:
|16.08 Мб
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Plume for Twitter - один из лучших Twitter-клиентов, который позволяет пользователю работать одновременно с несколькими твиттер-аккаунтами, а также предлагает удобный виджет для домашнего экрана, сокращение URL-адресов, широкий выбор пользовательских настроек и многое другое.
Функциональные особенности приложения:
- Поддержка нескольких учётных записей;
- Отображение ответов в Твит-ленте;
- Красивые виджеты для домашнего экрана;
- Предпросмотр картинок;
- Собственный браузер, благодаря которому можно существенно экономить трафика;
- Отправка и загрузка фотографий через сервисы Twitpic, Yfrog, MobyPicture, MyPict.me;
- Разноцветная лента друзей;
- Twitter геотаргетинг;
- Широкий выбор пользовательских настроек;
- Автозавершение хештегов и имен пользователей;
- Отображение профилей подписчиков и многое другое.
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