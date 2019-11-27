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PDFSign для Windows

PDFSign 1.2

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Описание PDFSign 1.2Описание   Скачать PDFSign 1.2СКАЧАТЬ (4,88 Мб) Скриншоты PDFSign 1.2Скриншоты (4)   Статистика PDFSign 1.2Статистика   Отзывы о PDFSign 1.2Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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PDFSign - бесплатная программа, которая предназначена для подписи документов и добавления печати на них. После этого готовый документ можно отправить на печать или сохранить на ПК в формате PDF.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно открыть нужный вам документ и нажать кнопку добавить печать или подпись, после чего расположить ее в нужном месте. Перед этим необходимо отсканировать печать и подпись в натуральном размере и сохранить изображение в формате PNG. Присутствует возможность вручную настраивать размер печати.

Что нового в PDFSign 1.2?
  • Исправлены ошибки при работе в новых версиях Windows 10
  • Исправлены проблемы с печатью
  • Обновлен рендеринг PDF
PDFSign
PDFSign
PDFSign
PDFSign
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 652
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
ТОП-сегодня раздела "PDF"
 

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Отзывы о программе PDFSign

George про PDFSign 1.1 [11-02-2019]

Полная фигня!!!... После сохранения файла в ПДФ, штамп (то ли пробный их проги, то ли свой) слазит куда-то в левый нижний угол, причём уменьшаясь в разы!...
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