Twidere - бесплатный Twitter-клиент, выполненный в стиле Material Design, и предлагающий пользователю все необходимые функции для комфортного общения на любой платформе для микроблогинга, включая сам Twitter и ему подобные StatusNet, Fanfou и Mastodon.
Присутствует возможность управлять аккаунтами, ночной режим, настраиваемые вкладки, пользовательские настройки API, предварительный просмотр, открытие и сохранение изображений из instagram, imgly, yfrog, TwitPic, Sina Weibo и многое другое.
Основные возможности программы:
Приятный пользовательский интерфейс, выполненный в стиле Material Design.
Ночной режим.
Настраиваемые вкладки.
Мощные фильтры блокировки нежелательных твитов.
Поддержка нескольких учетных записей.
Предварительный просмотр, открытие и сохранение изображений из instagram, imgly, yfrog, TwitPic, Sina Weibo.