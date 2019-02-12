Twidere для Android

Twidere 3.7.3 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Twidere 3.7.3 для AndroidОписание   Скачать Twidere 3.7.3 для AndroidСКАЧАТЬ (12,94 Мб) Скриншоты Twidere 3.7.3 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Twidere 3.7.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Twidere 3.7.3 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Twidere - бесплатный Twitter-клиент, выполненный в стиле Material Design, и предлагающий пользователю все необходимые функции для комфортного общения на любой платформе для микроблогинга, включая сам Twitter и ему подобные StatusNet, Fanfou и Mastodon.

Присутствует возможность управлять аккаунтами, ночной режим, настраиваемые вкладки, пользовательские настройки API, предварительный просмотр, открытие и сохранение изображений из instagram, imgly, yfrog, TwitPic, Sina Weibo и многое другое.

Основные возможности программы:

  • Приятный пользовательский интерфейс, выполненный в стиле Material Design.
  • Ночной режим.
  • Настраиваемые вкладки.
  • Мощные фильтры блокировки нежелательных твитов.
  • Поддержка нескольких учетных записей.
  • Предварительный просмотр, открытие и сохранение изображений из instagram, imgly, yfrog, TwitPic, Sina Weibo.
  • GZip сжатие для API запросов.
  • Регулируемый размер текста.
  • Пользовательские настройки API.
Скриншоты Twidere:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
ТОП-сегодня раздела "Блоги, социальные сети"
 

ВКонтакте 5.11 / 4.8.3 для Android

ВКонтакте – официальный клиент популярной социальной сети. Установив приложение, вы сможете общаться со своими друзьями, создавать и просматривать новости, загружать

ВКонтакте Kate Mobile 49 lite для Android

ВКонтакте Kate Mobile – клиент для социальной сети ВКонтакте отличается дружественным интерфейсом и удобством использования. При желании, можно изменить внешний вид

Facebook 199.0.0.56.98 для Android

Facebook – социальная сеть не нуждается в представлении, так как ее аудитория составляет более 1 млрд. пользователей. Общайтесь с друзьями, оставляйте комментарии

Одноклассники 18.9.25 Android

Одноклассники — официальный клиент популярной социальной сети на вашем Android-устройстве. С помощью приложения вы будете общаться с близкими, комментировать и

Instagram 77.0.0.20.113 для Android

Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг ваших знакомых, но и людей со всего мира. Применяйте фильтры и делитесь

Накрутка подписчиков ВКонтакте 1.8.2 для Android

Накрутка подписчиков ВКонтакте – приложение поможет набрать необходимое количество репостов и лайков, а также заполнит вашу группу ВКонтакте подписчиками. В

скачать Adguard

Отзывы о программе Twidere

Admin

Отзывов о программе Twidere 3.7.3 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 