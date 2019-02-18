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Home Design Makeover для Android

Home Design Makeover 1.9.0g для Android

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Описание Home Design Makeover 1.9.0g для AndroidОписание   Скачать Home Design Makeover 1.9.0g для AndroidСКАЧАТЬ (96,73 Мб) Скриншоты Home Design Makeover 1.9.0g для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Home Design Makeover 1.9.0g для AndroidСтатистика   Отзывы о Home Design Makeover 1.9.0g для AndroidОтзывы (0)  
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Home Design Makeover - отличный симулятор, который предлагает симбиоз приложения для дизайна интерьера и головоломки «три в ряд». Благодаря программе можно проявить свои дизайнерские навыки, а также весело провести время, зарабатывая монетки в увлекательной головоломке, которые затем можно потратить на приобретение новых предметов интерьера для дома.

Особенности приложения:

  • Выбирайте как именно будет выглядеть ваш дом - в загородном стиле или в стиле модерн.
  • Многообразие комнат и стилей: семейные гостиные, сельские кухни, модные ванные, роскошные спальни и многое другое.
  • Вашими виртуальными клиентами могут выступить как новоиспеченные молодожены, так и звезды Голливуда.
  • Невероятное разнообразие самой современной мебели, красивых светильников, напольных покрытий и многих других предметов интерьера.
  • Режим оффлайн.
  • Свыше 1000 головоломок в жанре «три в ряд» и множество режимов.
  • Регулярные бесплатные обновления с новыми дизайнерскими испытаниями, интересными интерьерными решениями, сезонными предметами и многим другим.
Скриншоты Home Design Makeover:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыСимуляторы
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