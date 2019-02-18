Daylio для Android

Daylio 1.20.1 для Android

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Описание Daylio 1.20.1 для AndroidОписание   Скачать Daylio 1.20.1 для AndroidСКАЧАТЬ (10,26 Мб) Скриншоты Daylio 1.20.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Daylio 1.20.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Daylio 1.20.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Daylio - ведите приватный дневник, не записывая при этом ни единого слова. Выберите Ваше настроение и занятия, которыми Вы занимались в течение дня, добавляйте свои заметки, а приложение собирает записи о настроении и действиях, анализирует статистику и представляет ее на графиках и календаре. Благодаря этому можно лучше понять связь Ваших привычек и настроения.

Присутствует возможность просмотреть статистику по всем Вашим записям на графиках или на календаре.

Особенности приложения:

  • Большая базу красивых иконок для персонализации записей.
  • Интересная статистика о настроениях и занятиях на графиках за месяц или за год.
  • Настройка названий настроений.
  • Создание резервных копий и восстановление записей в Google Drive.
  • Наличие напоминаний.
  • Возможность включить блокировку с PIN-кодом, чтобы сохранить конфиденциальность своих записей.
  • Экспорт в CSV файл, чтобы распечатать записи.
Скриншоты Daylio:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыЗаметки от руки
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Отзывы о программе Daylio

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