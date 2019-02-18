Simplenote 1.5.1 для Android Simplenote - программа для Android-устройств, которая предлагает простой и эффективный способ хранения своих заметок, планов, идей и пр. Записи автоматически Бесплатные ярлыки на фото 2.10 для Android Бесплатные ярлыки на фото - добавьте на свои любимые фотографии уникальные яркие стикеры с произвольным текстом для придания им красочности и неповторимости Google Keep 4.1.051.04.70 для Android Google Keep - удобное приложение для быстрой записи новых идей и запланированных заданий с возможностью получения напоминания в нужное время или в определенном месте

ColorNote 3.10.6 для Android ColorNote - отличный электронный блокнот для Вашего Android-устройства. Здесь Вы сможете легко, быстро и удобно делать важные заметки, устанавливать напоминания, Squid (Papyrus) 3.4.7.0-GP для Android Squid (Papyrus) – создавайте рукописные заметки на экране с помощью стилуса или пальца. Вставляйте в заметки рисунки, текст или другой контент и экспортируйте файлы Список покупок 1.0 для Android Список покупок - удобное приложение для создания списков покупок. Пользоваться программой очень просто - для создания новой покупки в списке нажмите на плюсик в