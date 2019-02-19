KIDOZ для Android

KIDOZ 4.0.4.8 для Android

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Описание KIDOZ 4.0.4.8 для AndroidОписание   Скачать KIDOZ 4.0.4.8 для AndroidСКАЧАТЬ (17,18 Мб) Скриншоты KIDOZ 4.0.4.8 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика KIDOZ 4.0.4.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о KIDOZ 4.0.4.8 для AndroidОтзывы (0)  
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KIDOZ - отличное приложение для детей и родителей, которое предлагает объединить все любимые приложения и игры вашего ребенка в одном безопасном месте.

Программа собирает в безопасной среде с интуитивно понятным интерфейсом лучшее из доступного контента для маленьких детей, включая приложения, развлекательные и образовательные видеозаписи, веб-сайты и игры, которые были адаптированы с учетом возраста, пола и языка. Также программа защищает ваше устройство от проблем, которые могут возникнуть при его использовании вашими детьми (например, удаление приложений, звонки или непреднамеренные покупки).

Основные возможности:

  • Автоматическая фильтрация приложений отображает только соответствующие приложения, безопасные для ребенка.
  • Защищенная паролем среда предотвращает выход ребенка из защищенной области.
  • Фильтр рекламы и блокировка покупок из приложения.
  • Встроенный магазин приложений для детей, в том числе бесплатных приложений для прямого скачивания.
  • Поддержка учетных записей нескольких детей.
  • Дополнительная функция: ежедневное ограничение по времени для каждого ребенка.
  • Полная настройка для каждого ребенка.
  • Включение/отключение приложений и онлайн-контента.
  • Поддержка автономного режима.
Скриншоты KIDOZ:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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