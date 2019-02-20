Ashampoo Video Deflicker автоматически исправляет мерцание видео, которое может возникнуть при съёмке в замедленно режиме, при наличии искусственного освещения (например при съёмке экрана компьютера), от лопастей дрона или самолёта и пр.

Программа позволяет отражать и вращать видео на 90, 180 и 270 градусов, а также на другие углы с настройкой формата и соотношения сторон. Ashampoo Video Deflicker предлагает все функции в одном легко доступном месте со слайдерами и полями ввода для быстрой настройки. Присутствует возможность изменять баланс белого и цветов или оптимизировать экспозицию и насыщенность, поддерживаются все основные форматы и кодеки в любом разрешении (в том числе HD, 2K и 4K). Наслаждайтесь плавными видео без мерцания!

Основные возможности: