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Ashampoo Video Deflicker для Windows

Ashampoo Video Deflicker 1.0.0

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Описание Ashampoo Video Deflicker 1.0.0Описание   Скачать Ashampoo Video Deflicker 1.0.0СКАЧАТЬ (90,79 Мб) Скриншоты Ashampoo Video Deflicker 1.0.0Скриншоты (1)   Статистика Ashampoo Video Deflicker 1.0.0Статистика   Отзывы о Ashampoo Video Deflicker 1.0.0Отзывы (0)  
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Ashampoo Video Deflicker автоматически исправляет мерцание видео, которое может возникнуть при съёмке в замедленно режиме, при наличии искусственного освещения (например при съёмке экрана компьютера), от лопастей дрона или самолёта и пр.

Программа позволяет отражать и вращать видео на 90, 180 и 270 градусов, а также на другие углы с настройкой формата и соотношения сторон. Ashampoo Video Deflicker предлагает все функции в одном легко доступном месте со слайдерами и полями ввода для быстрой настройки. Присутствует возможность изменять баланс белого и цветов или оптимизировать экспозицию и насыщенность, поддерживаются все основные форматы и кодеки в любом разрешении (в том числе HD, 2K и 4K). Наслаждайтесь плавными видео без мерцания!

Основные возможности:

  • Автоматически устраняет мерцание на видео.
  • Оптимизация баланса белого, экспозиции и насыщенности цвета.
  • Возможность поворачивать и отражать видео.
  • Возможность выполнять свободное вращение.
  • Обрезка видео под любой формат.
  • Поддержка всех основных форматов и кодеков в любом разрешении.
Что нового в Ashampoo Video Deflicker 1.0.0?
  • Автоматически устраняет мерцанием на Ваших видео
  • Оптимизируйте баланс белого, экспозицию и насыщенность цветов
  • С лёгкостью поворачивайте и отражайте видео
  • Выполняйте свободное вращение
  • Обрезайте видео под любой формат
Скриншоты Ashampoo Video Deflicker:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 2199 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
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Категории программыдругое
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