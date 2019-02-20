Ashampoo Video Stabilization 1.0.0
Эффективный инструмент для стабилизации трясущихся видео. Присутствует поддержка всех основных форматов (включая HD, 2K, 4K) и кодеков, имеется возможность
Digital Video Repair 3.3.5.0
Digital Video Repair - программа, позволяющая исправить проблемы с проигрыванием повреждённых AVI файлов в следующих случаях:
SmoothVideo Project 4.3.0.155
SmoothVideo Project (SVP) - это особая технология оптимизации видеокартинки, которая позволяет смотреть кино на компьютере с максимальной плавностью и высокой
MediaInfo 18.12
MediaInfo позволяет получать технические данные и тэги из видео- или аудио- файлов. Кроме того, определяет необходимые для проигрывания кодеки и дает ссылку на их
Nero MediaHome 2015.09.21
Nero MediaHome - отличный бесплатный диспетчер всех мультимедийных файлов - фото, музыка, видео и другие данные
SplitCam 8.1.4.1
SplitCam - бесплатная программа способная существенно расширить возможности вебкамеры и предназначенная для разделения видеопотока. SplitCam позволяет добавлять в