Копирование файлов при изменении размера - программа контролирует размер указанных файлов и выполняет их копирование в указанную папку при изменении.

Пользователю необходимо указать папку, в которую будет выполняться копирование (на компьютере или сетевую), выделить файлы и перетащить их в поле добавления. Присутствует возможность автозапуска приложения, для чего нужно создать ярлык программы и поместить его в автозапуск. В свёрнутом режиме окно не отображается на панели задач.

Когда файлы для контроля добавлены можно «скрыть программу», в этом случае она становится невидимой. Скрытая программа закрывается при выключении компьютера или через Диспетчер задач (Ctrl+Shift+Esc или Ctrl+Alt+Del). К имени копируемых файлов прибавляются текущие дата и время. Программа рассчитана на небольшое количество файлов (250 штук). Пока офисные документы в работе, они не копируются.

Настройки программы хранятся в файле "CFROptions.data". Содержимое этого файла: "Dir=" папка, в которую копируются измененные файлы. Если есть строка "Log" то действия программы записываются в файл-отчет "CFRLog.txt". Если есть строка "Mini" то программа запускается свернуто (это нужно если программа уже настроена на копирование и находится в автозапуске). "N=" (Name) название контролируемого файла. "S=" (Size) размер контролируемого файла в байтах. "C=" (Copy) сколько раз выполнено копирование файла. "E=" (Error) сколько раз отказано в доступе к файлу (при возобновлении доступа параметр обнуляется). Строки "S=", "C=" и "E=" применяются поочередно к каждому контролируемому файлу "N=". Папки и пустые файлы (с размером 0) нельзя добавить для контроля. Если контролируемый файл стал пустым, то он будет считаться "без доступа".

Если контролируемых файлов 1-12, то проверка каждого выполняется один раз в 5 секунд, если 13-20 то один раз в 3 секунды, если 21-60 то один раз в секунду, если 61-180 то каждую секунду выполняется проверка двух файлов, если 181-250 то каждую секунду выполняется проверка трех файлов. При добавлении файла для контроля выполняется его копирование в указанную папку. В дальнейшем копирование будет происходить при изменении размера. К имени скопированного файла дописываются текущие дата и время, например из "Реестр заявок.xlsx" получатся "Реестр заявок 2019.01.02 10.23.46.xlsx", "Реестр заявок 2019.02.18 16.04.53.xlsx" и так далее.

Если программа запущена, работает скрытно и папка, в которую выполняется копирование становится недоступной (например, это флешка или сетевой ресурс), то окно программы откроется для выбора возможных дальнейших действий. Если программа запущена, работает скрытно и ее нужно закрыть, нажмите Ctrl+Shift+Esc или Ctrl+Alt+Delete для вызова диспетчера задач и выберите ее в списке.