Программы для Windows » Диски и файлы » Резервное копирование » Копирование файлов при изменении размера 1.3
Копирование файлов при изменении размера для Windows

Копирование файлов при изменении размера 1.3

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Копирование файлов при изменении размера 1.3Описание   Скачать Копирование файлов при изменении размера 1.3СКАЧАТЬ (35 Кб) Скриншоты Копирование файлов при изменении размера 1.3Скриншоты (1)   Статистика Копирование файлов при изменении размера 1.3Статистика   Отзывы о Копирование файлов при изменении размера 1.3Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Копирование файлов при изменении размера - программа контролирует размер указанных файлов и выполняет их копирование в указанную папку при изменении.

Пользователю необходимо указать папку, в которую будет выполняться копирование (на компьютере или сетевую), выделить файлы и перетащить их в поле добавления. Присутствует возможность автозапуска приложения, для чего нужно создать ярлык программы и поместить его в автозапуск. В свёрнутом режиме окно не отображается на панели задач.

Когда файлы для контроля добавлены можно «скрыть программу», в этом случае она становится невидимой. Скрытая программа закрывается при выключении компьютера или через Диспетчер задач (Ctrl+Shift+Esc или Ctrl+Alt+Del). К имени копируемых файлов прибавляются текущие дата и время. Программа рассчитана на небольшое количество файлов (250 штук). Пока офисные документы в работе, они не копируются.

Настройки программы хранятся в файле "CFROptions.data". Содержимое этого файла: "Dir=" папка, в которую копируются измененные файлы. Если есть строка "Log" то действия программы записываются в файл-отчет "CFRLog.txt". Если есть строка "Mini" то программа запускается свернуто (это нужно если программа уже настроена на копирование и находится в автозапуске). "N=" (Name) название контролируемого файла. "S=" (Size) размер контролируемого файла в байтах. "C=" (Copy) сколько раз выполнено копирование файла. "E=" (Error) сколько раз отказано в доступе к файлу (при возобновлении доступа параметр обнуляется). Строки "S=", "C=" и "E=" применяются поочередно к каждому контролируемому файлу "N=". Папки и пустые файлы (с размером 0) нельзя добавить для контроля. Если контролируемый файл стал пустым, то он будет считаться "без доступа".

Если контролируемых файлов 1-12, то проверка каждого выполняется один раз в 5 секунд, если 13-20 то один раз в 3 секунды, если 21-60 то один раз в секунду, если 61-180 то каждую секунду выполняется проверка двух файлов, если 181-250 то каждую секунду выполняется проверка трех файлов. При добавлении файла для контроля выполняется его копирование в указанную папку. В дальнейшем копирование будет происходить при изменении размера. К имени скопированного файла дописываются текущие дата и время, например из "Реестр заявок.xlsx" получатся "Реестр заявок 2019.01.02 10.23.46.xlsx", "Реестр заявок 2019.02.18 16.04.53.xlsx" и так далее.

Если программа запущена, работает скрытно и папка, в которую выполняется копирование становится недоступной (например, это флешка или сетевой ресурс), то окно программы откроется для выбора возможных дальнейших действий. Если программа запущена, работает скрытно и ее нужно закрыть, нажмите Ctrl+Shift+Esc или Ctrl+Alt+Delete для вызова диспетчера задач и выберите ее в списке.

Скриншоты Копирование файлов при изменении размера:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 98, NT 4.x, ME, 2000, 2003, DOS
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
ТОП-сегодня раздела "Резервное копирование"
 

WinHex 19.7

WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими дисками, дискетами, CD- ROM, DVD, ZIP, Smart Media, Compact Flash memory cards

R-Drive Image 6.2 build 6207

R-Drive Image - утилита для резервного копирования данных и создания полных образов выбранных разделов или всего жесткого диска. Готовый образ можно записать на

Cobian Backup 11.2.0.582

Cobian Backup - бесплатная программа, позволяющая запланировать резервирование отдельных файлов или каталогов, перенося их в определенный каталог в другие

Acronis True Image 2019 23.4.1.14690

Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и отдельных разделов Windows, благодаря чему любые данные и

Paragon Hard Disk Manager 16.5

Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких дисков, установки и запуска нескольких ОС, создания резервных копий

AOMEI Backupper 4.6.2

AOMEI Backupper - бесплатный инструмент для резервного копирования и восстановления данных, которые могут возникнуть при различных сбоях системы

скачать Adguard

Отзывы о программе Копирование файлов при изменении размера

Admin

Отзывов о программе Копирование файлов при изменении размера 1.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 