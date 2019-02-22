Конвертер электронных книг - удобное в использовании приложение для Android, которое позволяет конвертировать ваши документы в формат eBook (FB2, AZW3, LRF, TCR, SNB, RB, PML, PDB, OEB, MOBI, LIT, EPUB). Пользоваться утилитой очень просто - выберите файлы, которые необходимо преобразовать и нажмите "Конвертировать". После конвертации вы можете их использовать на устройстве или передать любым способом, доступным на вашем устройстве.

Ключевые особенности:

Конвертирование doc в fb2, epub в mobi, epub в pdf, mobi в epub, pdf в epub, pdf в mobi, epub в mobi, txt в epub, а также cbr в pdf, cbz в pdf и др.

Добавление автора и заголовка книги.

Добавление своей обложки.

Отправка всех результатов разом.

Поддержка SD-карты.

Конвертация осуществляется на сервере с помощью программы Calibre. Соответственно приложение не будет работать, если нет интернета. Результат будет скачан автоматически на ваше устройство в указанную папку. Исходный файл будет удален по окончанию конвертации, результат будет удален через 1 час.