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Конвертер электронных книг для Android

Конвертер электронных книг 1.11 для Android

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Описание Конвертер электронных книг 1.11 для AndroidОписание   Скачать Конвертер электронных книг 1.11 для AndroidСКАЧАТЬ (3,64 Мб) Скриншоты Конвертер электронных книг 1.11 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Конвертер электронных книг 1.11 для AndroidСтатистика   Отзывы о Конвертер электронных книг 1.11 для AndroidОтзывы (0)  
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Конвертер электронных книг - удобное в использовании приложение для Android, которое позволяет конвертировать ваши документы в формат eBook (FB2, AZW3, LRF, TCR, SNB, RB, PML, PDB, OEB, MOBI, LIT, EPUB). Пользоваться утилитой очень просто - выберите файлы, которые необходимо преобразовать и нажмите "Конвертировать". После конвертации вы можете их использовать на устройстве или передать любым способом, доступным на вашем устройстве.

Ключевые особенности:

  • Конвертирование doc в fb2, epub в mobi, epub в pdf, mobi в epub, pdf в epub, pdf в mobi, epub в mobi, txt в epub, а также cbr в pdf, cbz в pdf и др.
  • Добавление автора и заголовка книги.
  • Добавление своей обложки.
  • Отправка всех результатов разом.
  • Поддержка SD-карты.

Конвертация осуществляется на сервере с помощью программы Calibre. Соответственно приложение не будет работать, если нет интернета. Результат будет скачан автоматически на ваше устройство в указанную папку. Исходный файл будет удален по окончанию конвертации, результат будет удален через 1 час.

Скриншоты Конвертер электронных книг:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыКонвертирование
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