Конвертер для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.39 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Конвертирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7,74 Мб
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Конвертер - полезный инструмент, включающий в себя конвертер валют, научные инструменты, финансовый и математический калькуляторы и пр.

Особенности приложения:

  • более 150 мировых валют и их последние курсы обмена
  • более 72 единиц категории (расчеты топлива, температура, скорость, вес, количество, компьютерные носители данных, варочные блоки, угол, мощность, вязкость, энергия, крутящий момент, плотность и др.)
  • научные инструменты - пузырьковый уровень, компас, транспортир, резистор кода, секундомер, линейка, мировое время, конвертер даты и пр.
  • монитор батареи, решатель уравнений, индукционные цветовые коды, научный калькулятор
  • кредитный калькулятор, калькулятор сложных процентов, пенсионный калькулятор, фондовый калькулятор и т.д.
  • математический калькулятор (преобразователь римских цифр, соотношение, фракция, пропорция и пр.
  • позволяет конвертировать все мировые валюты без подключения к Интернету
  • виджет для конвертации единиц
  • встроенный научный калькулятор
  • встроенные функции поиска
  • метрические и имперские единицы
  • возможность добавить свои собственные преобразования пользовательских единиц
  • возможность скачать курсы валюты
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