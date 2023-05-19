Конвертер для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.39 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Digit Grove
|Категория:
|Конвертирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,74 Мб
Конвертер - полезный инструмент, включающий в себя конвертер валют, научные инструменты, финансовый и математический калькуляторы и пр.
Особенности приложения:
- более 150 мировых валют и их последние курсы обмена
- более 72 единиц категории (расчеты топлива, температура, скорость, вес, количество, компьютерные носители данных, варочные блоки, угол, мощность, вязкость, энергия, крутящий момент, плотность и др.)
- научные инструменты - пузырьковый уровень, компас, транспортир, резистор кода, секундомер, линейка, мировое время, конвертер даты и пр.
- монитор батареи, решатель уравнений, индукционные цветовые коды, научный калькулятор
- кредитный калькулятор, калькулятор сложных процентов, пенсионный калькулятор, фондовый калькулятор и т.д.
- математический калькулятор (преобразователь римских цифр, соотношение, фракция, пропорция и пр.
- позволяет конвертировать все мировые валюты без подключения к Интернету
- виджет для конвертации единиц
- встроенный научный калькулятор
- встроенные функции поиска
- метрические и имперские единицы
- возможность добавить свои собственные преобразования пользовательских единиц
- возможность скачать курсы валюты
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