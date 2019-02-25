Программа Fomsoft Data Recovery предназначена для диагностики состояния носителей и файловых систем, а так же для восстановления утраченных, удаленных или отформатированных данных, и цифровых фотографий при наличии неустойчивой работы дисковых устройств. Она может использоваться для исследования состояния файловых структур любых операционных систем на дисках.

Программа рассчитывает положение физических и логических секторов проверяемых дисков, самостоятельно выстраивает дерево каталогов и показывает его пользователю. Пользователь может отметить необходимые ему каталоги и файлы, а затем выполнить проверочное восстановление данных на другой носитель.

Fomsoft Data Recovery позволяет создать виртуальный диск, опираясь на найденные файловые структуры. При показе на экране сектор может быть интерпретирован как:

оглавление FAT;

таблица FAT16/32;

файловая запись FILE Record таблицы MFT;

загрузочный сектор NTFS/FAT;

таблица партиций MBR или GPT

или представлен в стандартном шестнадцатерично - символьном формате.

Внимание! Freeware вариант бесплатен и предназначен в первую очередь для диагностики состояния носителя и для контроля степени возможного восстановления данных. Он восстанавливает только не фрагментированные файлы размеров от 1 до 64 Кбайт.