Fomsoft Data Recovery для Windows

Fomsoft Data Recovery 5.02

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Описание Fomsoft Data Recovery 5.02Описание   Скачать Fomsoft Data Recovery 5.02СКАЧАТЬ (339 Кб) Скриншоты Fomsoft Data Recovery 5.02Скриншоты (1)   Статистика Fomsoft Data Recovery 5.02Статистика   Отзывы о Fomsoft Data Recovery 5.02Отзывы (0)  
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Программа Fomsoft Data Recovery предназначена для диагностики состояния носителей и файловых систем, а так же для восстановления утраченных, удаленных или отформатированных данных, и цифровых фотографий при наличии неустойчивой работы дисковых устройств. Она может использоваться для исследования состояния файловых структур любых операционных систем на дисках.

Программа рассчитывает положение физических и логических секторов проверяемых дисков, самостоятельно выстраивает дерево каталогов и показывает его пользователю.  Пользователь может отметить необходимые ему каталоги и файлы, а затем выполнить проверочное восстановление данных на другой носитель.

Fomsoft Data Recovery позволяет создать виртуальный диск, опираясь на найденные файловые структуры. При показе на экране сектор может быть интерпретирован как:

  • оглавление FAT;
  • таблица FAT16/32;
  • файловая запись FILE Record таблицы MFT;
  • загрузочный сектор NTFS/FAT;
  • таблица партиций MBR или GPT
  • или представлен в стандартном шестнадцатерично - символьном формате.

Внимание! Freeware вариант бесплатен и предназначен в первую очередь для диагностики состояния носителя и для контроля степени возможного восстановления данных. Он восстанавливает только не фрагментированные файлы размеров от 1 до 64 Кбайт.

Скриншоты Fomsoft Data Recovery:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыОчистка диска - Восстановление данных
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