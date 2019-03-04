Ashampoo Home Design для Windows

Ashampoo Home Design 5.0.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Ashampoo Home Design 5.0.0Описание   Скачать Ashampoo Home Design 5.0.0СКАЧАТЬ (1,06 Гб) Скриншоты Ashampoo Home Design 5.0.0Скриншоты (1)   Статистика Ashampoo Home Design 5.0.0Статистика   Отзывы о Ashampoo Home Design 5.0.0Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ashampoo Home Design - это программа для создания дизайна дома и трёхмерного конструирования, которая позволяет создать план, дизайн и обстановку. Здания могут быть обставлены с помощью объектов из эксклюзивного каталога, а возможность трёхмерного просмотра позволяет держать под контролем каждую деталь.

Ключевые особенности:

  • Предоставляет всё необходимое от дверей, окон, балконов и парковочных площадок и до сантехники и электроники, в том числе солнечные панели.
  • Миллионы готовых объектов для идеально расставленной мебели.
  • Поддерживает загрузку, редактирование и сохранение различных новых форматов трёхмерных объектов.
  • Возможность запланировать фотоэлектрические установки.
  • Отличный инструмент для обновления Вашего дома и сада.
  • Программа самостоятельно производит все необходимые расчеты.
  • Трёхмерный режим просмотра будущего дома.
  • Наличие ленточного интерфейса, который группирует все функции логически и по тематике. Это позволяет быстро получить доступ к нужной функции.
Ashampoo Home Design
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 2699 руб.
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программы3D
ТОП-сегодня раздела "3D"
 

SketchUp Make 16.1.1450 / 17.2.2555

SketchUp Make - программа для создания, просмотра и редактирования 3D проектов домов, дизайна интерьера, всевозможных ландшафтов, объектов и прочих архитектурных

Sweet Home 3D 6.1.2

Sweet Home 3D - удобная программа с открытым исходным кодом для создания дизайна интерьера, с возможностью просмотра в 3D. С помощью Sweet Home 3D можно легко

КОМПАС-3D Viewer 16.1

КОМПАС-3D Viewer - бесплатная программа для просмотра и печати документов и шаблонов документов, разработанных в системе КОМПАС-3D и КОМПАС-3D LT. Возможны также

Дом-3D 3.2

Дом-3D - интересная площадка для трехмерного проектирования интерьера домов и квартир

GIMP 2.10.8

GIMP - мощный, бесплатный графический редактор, по своим возможностям практически не уступающий Photoshop. С его помощью можно обрабатывать фотографии, создавать

Кафель 7.05 PROF

Кафель - программа для расчета кафельных покрытий. Позволяет создать 3D дизайн-проект помещения, выполнить укладку плитки или другого покрытия, установить 3D-модели,

скачать Adguard

Отзывы о программе Ashampoo Home Design

Admin

Отзывов о программе Ashampoo Home Design 5.0.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 