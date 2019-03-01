AMD Ryzen Master - бесплатная фирменная утилита от компании AMD, которая будет полезна владельцам процессоров AMD Ryzen. Данный инструмент позволяет отслеживать ряд параметров системы в реальном времени, настраивать производительность процессора (в том числе разгонять интегрированную графику Radeon Vega), а также предоставляет пользователям ряд оверклокерских инструментов, среди которых управление напряжением питания CPU и памяти, регулировка напряжения чипсета, управление таймингами памяти и многое другое.

Утилита предоставляет до четырех профилей для хранения заданных пользователем настроек. Также имеется функция Dynamic Local Mode, благодаря которой осуществляется автоматическое повышение производительности в отдельных приложениях и играх.

Ключевые особенности приложения: