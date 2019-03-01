AMD Ryzen Master для Windows

AMD Ryzen Master 1.5.3.902

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Описание AMD Ryzen Master 1.5.3.902Описание   Скачать AMD Ryzen Master 1.5.3.902СКАЧАТЬ (98,65 Мб) Скриншоты AMD Ryzen Master 1.5.3.902Скриншоты (3)   Статистика AMD Ryzen Master 1.5.3.902Статистика   Отзывы о AMD Ryzen Master 1.5.3.902Отзывы (0)  
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AMD Ryzen Master - бесплатная фирменная утилита от компании AMD, которая будет полезна владельцам процессоров AMD Ryzen. Данный инструмент позволяет отслеживать ряд параметров системы в реальном времени, настраивать производительность процессора (в том числе разгонять интегрированную графику Radeon Vega), а также предоставляет пользователям ряд оверклокерских инструментов, среди которых управление напряжением питания CPU и памяти, регулировка напряжения чипсета, управление таймингами памяти и многое другое.

Утилита предоставляет до четырех профилей для хранения заданных пользователем настроек. Также имеется функция Dynamic Local Mode, благодаря которой осуществляется автоматическое повышение производительности в отдельных приложениях и играх.

Ключевые особенности приложения:

  • возможность сохранения до четырёх пользовательских профилей настроек тактовой частоты и напряжения как для центрального процессора Ryzen, так и для памяти DDR4;
  • управление распределением ядер и настройка временных режимов памяти;
  • наличие функции Dynamic Local Mode, благодаря которой осуществляется автоматическое повышение производительности в отдельных приложениях и играх;
  • разгон интегрированной графики Radeon Vega;
  • возможность в любой момент откатиться к дефолтным настройкам;
  • системный мониторинг в режиме реального времени;
  • гистограмма тактовой частоты и температуры для каждого ядра, включая их средние и пиковые значения.
Скриншоты AMD Ryzen Master:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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