Big Bang AR - приложение дополненной реальности о рождении и эволюции Вселенной, которое стало результатом сотрудничества Европейского Центра ядерных исследований (CERN) и Google Arts & Culture. Вернитесь назад во времени на 13,8 миллиардов лет и узнайте, как появилось пространство, время и вся наша вселенная.

Благодаря приложению можно стать очевидцем образования самых первых звезд нашей солнечной системы, погрузиться в изначальную тайну ранней вселенной в космосе и наблюдать за событиями, разворачивающимися вокруг вас. Присутствует возможность создать самые первые частицы и атомы, стать свидетелем Большого взрыва, создавать сверхновую, исследовать туманности и пр.

Кроме этого можно сделать эффектное селфи на фоне звёзд и поделиться ими с друзьями. Имеются субтитры. Происходящее на экране озвучено британской актрисой Тильдой Суинтон.

Примечание! Приложение потребляет очень много заряда батареи - убедитесь, что ваше устройство полностью заряжено, прежде чем запускать данное приложение.