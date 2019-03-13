Big Bang AR для Android

Big Bang AR 1.0 для Android

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Описание Big Bang AR 1.0 для AndroidОписание   Скачать Big Bang AR 1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (28,2 Мб) Скриншоты Big Bang AR 1.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Big Bang AR 1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Big Bang AR 1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Big Bang AR - приложение дополненной реальности о рождении и эволюции Вселенной, которое стало результатом сотрудничества Европейского Центра ядерных исследований (CERN) и Google Arts & Culture. Вернитесь назад во времени на 13,8 миллиардов лет и узнайте, как появилось пространство, время и вся наша вселенная.

Благодаря приложению можно стать очевидцем образования самых первых звезд нашей солнечной системы, погрузиться в изначальную тайну ранней вселенной в космосе и наблюдать за событиями, разворачивающимися вокруг вас. Присутствует возможность создать самые первые частицы и атомы, стать свидетелем Большого взрыва, создавать сверхновую, исследовать туманности и пр.

Кроме этого можно сделать эффектное селфи на фоне звёзд и поделиться ими с друзьями. Имеются субтитры. Происходящее на экране озвучено британской актрисой Тильдой Суинтон.

Примечание! Приложение потребляет очень много заряда батареи - убедитесь, что ваше устройство полностью заряжено, прежде чем запускать данное приложение.

Big Bang AR
Big Bang AR
Big Bang AR
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыАстрология, астрономия
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