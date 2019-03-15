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Годвилль для Android

Годвилль 6.9.8 для Android

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Описание Годвилль 6.9.8 для AndroidОписание   Скачать Годвилль 6.9.8 для AndroidСКАЧАТЬ (4,56 Мб) Скриншоты Годвилль 6.9.8 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Годвилль 6.9.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Годвилль 6.9.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Годвилль - забавная текстовая РПГ обильно сдобренная юмором, в которой игроку предстоит стать божеством и взять под свое покровительство одного персонального героя-почитателя, которого можно мотивировать по своему усмотрению — подбадривать молниями, вещать что-нибудь эпичное и громогласное и так далее.

Игра не докучает изнуряющей прокачкой персонажа и позволяет в любую свободную минуту порадоваться успехам своего протеже. Графика в игре отсутствует напрочь, зато тексты до предела насыщены аллюзиями и отсылками, а сверху все это безобразие приправлено весьма циничным и своеобразным юмором.

Для героя можно приобретать (или получать любым иным способом) разнообразные полезные, бесполезные и откровенно вредные вещи. Вы можете знакомиться с местной прессой, читать энциклопедию н и конечно же выполнять задания и повышать уровень.

Годвилль
Годвилль
Годвилль
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРолевые, RPG
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