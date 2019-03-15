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Мобильная версия популярной ролевой стратегии "Космические Рейнджеры", в которой игроку предстоит встать на защиту Галактики от неумолимых Доминаторов. Игрок может
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Shadow Fight 2 – души демонических воинов захватили мир и теперь в мире теней должны выступить тени лучших бойцов. В игре сочетаются несколько стилей, помимо
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Увлекательная RPG с 4 классами персонажей, эпической сюжетной линией и жаркими PvP-битвами. В игре вы встретитесь с демонической расой, которая вернулась на Землю
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Симулятор пацана - симулятор четкого пацана для Android, в котором необходимо реально поднапрячься чтобы вместо обычного чмошника и терпилы стать самым настоящим
Empires & Puzzles: RPG Quest 1.11.6 для Android
Отличная игра для Android-устройств, которая объединяет в себе элементы стратегии, MMORPG и использует механику "три в ряд". Игроку предстоит пройти множество