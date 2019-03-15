Годвилль - забавная текстовая РПГ обильно сдобренная юмором, в которой игроку предстоит стать божеством и взять под свое покровительство одного персонального героя-почитателя, которого можно мотивировать по своему усмотрению — подбадривать молниями, вещать что-нибудь эпичное и громогласное и так далее.

Игра не докучает изнуряющей прокачкой персонажа и позволяет в любую свободную минуту порадоваться успехам своего протеже. Графика в игре отсутствует напрочь, зато тексты до предела насыщены аллюзиями и отсылками, а сверху все это безобразие приправлено весьма циничным и своеобразным юмором.

Для героя можно приобретать (или получать любым иным способом) разнообразные полезные, бесполезные и откровенно вредные вещи. Вы можете знакомиться с местной прессой, читать энциклопедию н и конечно же выполнять задания и повышать уровень.