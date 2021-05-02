Lineage 2: Revolution для Android
|Оценка:
|4.75/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.26.22 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Netmarble
|Категории:
|Онлайн клиенты - Ролевые, RPG
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 766 | Статистика
|Размер:
|99,63 Мб
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Lineage 2: Revolution - ролевая онлайн-игра для мобильных устройств с отличными визуальными эффектами, огромным открытым миром и крупномасштабными PvP-битвами между игроками.
Окунитесь в новый захватывающий фантастический мир с великолепными визуальными эффектами, реализованными на движке Unreal Engine 4. Масштабные бои в открытом мире, где на одном экране в реальном времени могут сражаться две сотни игроков!
Объединитесь с незнакомцами или создайте с друзьями клан, и завоевывайте эпические рейдовые подземелья, уничтожайте грозных монстров-боссов или сражайтесь в напряженных битвах с тысячами других игроков со всего мира.
Настало время новой главы в истории и новых героев, которые спасут мир от вечной тьмы. Присоединяйтесь к революции!
Ключевые особенности:
- Масштабные PvP-поединки в реальном времени или возможность присоединится к масштабным битвам 50 на 50 в режиме «Осада крепости».
- Движок Unreal Engine 4, который расширяет границы возможностей компьютерной графики на мобильных устройствах.
- Потрясающе огромный, дышащий жизнью открытый мир, в котором одновременно тысячи игроков могут исследовать самые разные места, открывать новое и добиваться побед.
- Вместе с друзьями и товарищами по гильдии или с тысячами других игроков со всего мира сражайтесь с эпическими боссами, участвуйте в массовых PvP-битвах и добывайте трофеи в рейдовых подземельях.
Примечание! После установки игре потребуется скачать дополнительные файлы.
- Добавлены эксклюзивные задания для оммёдзи.
- Добавлен новый полевой босс и подземелье для пяти игроков.
- Добавлены эксклюзивные костюмы, ездовые животные и агатионы для оммёдзи.
- Добавлено второе перерождение персонажа и новый тип снаряжения: пояса.
- Добавлены два новых типа эликсира.
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Отзывов о программе Lineage 2: Revolution 1.26.22 пока нет, можете добавить...