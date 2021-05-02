Lineage 2: Revolution для Android

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Оценка: 4.75/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.26.22 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Онлайн клиенты - Ролевые, RPG
Загрузок (сегодня/всего):1 / 766 | Статистика
Размер:99,63 Мб
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Lineage 2: Revolution скриншот № 2
Lineage 2: Revolution скриншот № 3
Lineage 2: Revolution скриншот № 4

Lineage 2: Revolution - ролевая онлайн-игра для мобильных устройств с отличными визуальными эффектами, огромным открытым миром и крупномасштабными PvP-битвами между игроками.

Окунитесь в новый захватывающий фантастический мир с великолепными визуальными эффектами, реализованными на движке Unreal Engine 4. Масштабные бои в открытом мире, где на одном экране в реальном времени могут сражаться две сотни игроков!

Объединитесь с незнакомцами или создайте с друзьями клан, и завоевывайте эпические рейдовые подземелья, уничтожайте грозных монстров-боссов или сражайтесь в напряженных битвах с тысячами других игроков со всего мира.

Настало время новой главы в истории и новых героев, которые спасут мир от вечной тьмы. Присоединяйтесь к революции!

Ключевые особенности:

  • Масштабные PvP-поединки в реальном времени или возможность присоединится к масштабным битвам 50 на 50 в режиме «Осада крепости».
  • Движок Unreal Engine 4, который расширяет границы возможностей компьютерной графики на мобильных устройствах.
  • Потрясающе огромный, дышащий жизнью открытый мир, в котором одновременно тысячи игроков могут исследовать самые разные места, открывать новое и добиваться побед.
  • Вместе с друзьями и товарищами по гильдии или с тысячами других игроков со всего мира сражайтесь с эпическими боссами, участвуйте в массовых PvP-битвах и добывайте трофеи в рейдовых подземельях.

Примечание! После установки игре потребуется скачать дополнительные файлы.

Что нового в Lineage 2: Revolution 1.26.22?
  • Добавлены эксклюзивные задания для оммёдзи.
  • Добавлен новый полевой босс и подземелье для пяти игроков.
  • Добавлены эксклюзивные костюмы, ездовые животные и агатионы для оммёдзи.
  • Добавлено второе перерождение персонажа и новый тип снаряжения: пояса.
  • Добавлены два новых типа эликсира.
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