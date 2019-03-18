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InstaSave для Android

InstaSave 1.1.7 для Android

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Описание InstaSave 1.1.7 для AndroidОписание   Скачать InstaSave 1.1.7 для AndroidСКАЧАТЬ (4,63 Мб) Скриншоты InstaSave 1.1.7 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика InstaSave 1.1.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о InstaSave 1.1.7 для AndroidОтзывы (0)  
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InstaSave - удобное в использовании приложение для загрузки фото и видео из Instagram или IGTV. Пользоваться программой очень легко - необходимо открыть Instagram и скопировать один URL-адрес с фото или видео, после чего войти в приложение InstaSave и нажать кнопку загрузки.

Ключевые особенности приложения:

  • Все функции могут нормально использоваться без входа в систему.
  • Загрузка исходного видео с Instagram или IGTV.
  • Возможность скачать понравившиеся картинки в высоком качестве.
  • Мгновенное сохранение - после загрузки фотографии и видео будут быстро сохранены в вашей галерее автоматически.
  • Возможность скачать несколько фотографий в одном посте.
InstaSave
InstaSave
InstaSave
InstaSave
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Блоги, социальные сети
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