Follower Analyzer для Android

Follower Analyzer 6.0.1 для Android

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Описание Follower Analyzer 6.0.1 для AndroidОписание   Скачать Follower Analyzer 6.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (25,54 Мб) Скриншоты Follower Analyzer 6.0.1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Follower Analyzer 6.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Follower Analyzer 6.0.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Follower Analyzer - полезное приложение, с помощью которого можно узнать массу полезной информации о своем Instagram-профиле, например можно легко выяснить тех кто лайкнул ваш пост, кто его комментировал, отслеживать новых подписчиков, узнать какие посты и видео самые популярные и т.п.

Ключевые особенности приложения:

  • Возможность узнать, кто отписался от вас в Instagram и кто из друзей не подписан на вас, отслеживать новых подписчиков, просматривать поклонников и др.
  • Возможность узнать, кто из подписчиков никогда, а кто всегда ставил лайки вашим постам.
  • Возможность узнать, кто из подписчиков никогда не комментировал или всегда комментировал ваши посты.
  • Возможность узнать, какие ваши посты получают больше всего лайков или больше всего комментариев.
  • Возможность узнать ваши самые популярные видео.
  • Возможность узнать, кого часто отмечали в ваших постах.
  • Возможность проанализировать аккаунт своего друга или аккаунт, на который вы подписаны, чтобы увидеть его статистику: наиболее понравившийся пост, топ-лайкер, топ-комментатор, наиболее часто отмеченный в их посте профиль и многое другое.
Follower Analyzer
Follower Analyzer
Follower Analyzer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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