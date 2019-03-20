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Follower Analyzer 6.0.1 для Android
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Follower Analyzer - полезное приложение, с помощью которого можно узнать массу полезной информации о своем Instagram-профиле, например можно легко выяснить тех кто лайкнул ваш пост, кто его комментировал, отслеживать новых подписчиков, узнать какие посты и видео самые популярные и т.п.
Ключевые особенности приложения:
- Возможность узнать, кто отписался от вас в Instagram и кто из друзей не подписан на вас, отслеживать новых подписчиков, просматривать поклонников и др.
- Возможность узнать, кто из подписчиков никогда, а кто всегда ставил лайки вашим постам.
- Возможность узнать, кто из подписчиков никогда не комментировал или всегда комментировал ваши посты.
- Возможность узнать, какие ваши посты получают больше всего лайков или больше всего комментариев.
- Возможность узнать ваши самые популярные видео.
- Возможность узнать, кого часто отмечали в ваших постах.
- Возможность проанализировать аккаунт своего друга или аккаунт, на который вы подписаны, чтобы увидеть его статистику: наиболее понравившийся пост, топ-лайкер, топ-комментатор, наиболее часто отмеченный в их посте профиль и многое другое.
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