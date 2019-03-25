Kiwi Browser для Android

Kiwi Browser 72.0.3626.121 для Android

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Описание Kiwi Browser 72.0.3626.121 для AndroidОписание   Скачать Kiwi Browser 72.0.3626.121 для AndroidСКАЧАТЬ (40,58 Мб) Скриншоты Kiwi Browser 72.0.3626.121 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Kiwi Browser 72.0.3626.121 для AndroidСтатистика   Отзывы о Kiwi Browser 72.0.3626.121 для AndroidОтзывы (0)  
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Kiwi Browser - шустрый мобильный браузер на основе Chromium и движка WebKit, который предлагает пользователю встроенный блокировщик рекламы, защиту от скрытого майнинга и ночной режим. Присутствует возможность настраивать стартовую страницу, осуществлять навигацию между открытыми страницами и вкладками при помощи жестов, открывать ссылки во внешнем приложении, блокировать надоедливые уведомления и рекламные трекеров и т.д.

Основные возможности:

  • Браузер на основе Chromium и движка WebKit.
  • Высокая скорость загрузки веб-страниц.
  • Встроенный блокировщик всплывающих окон и навязчивых рекламных объявлений.
  • Защита от скрытого майнинга при посещении веб-ресурсов.
  • Возможность общаться с друзьями в Facebook Web Messenger, не устанавливая приложение FB.
  • Ночной режим с настраиваемым режимом контрастности и оттенков серого.
  • Возможность переместить адресную строку вниз экрана.
  • Настройка стартовой страницы.
  • Отключение AMP.
  • Блокировка надоедливых уведомлений и рекламных трекеров.
  • Мультиязычность.
  • Импорт / экспорт закладок.
  • Выбор папки пользовательских загрузок.
  • Воспроизведение медиафайлов с выключенным экраном и многое другое.
Kiwi Browser
Kiwi Browser
Kiwi Browser
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыБраузеры
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