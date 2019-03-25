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Night Video Player для Android

Night Video Player 1.1.7 для Android

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Описание Night Video Player 1.1.7 для AndroidОписание   Скачать Night Video Player 1.1.7 для AndroidСКАЧАТЬ (8,99 Мб) Скриншоты Night Video Player 1.1.7 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Night Video Player 1.1.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Night Video Player 1.1.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Night Video Player - видеоплеер с функцией выравнивания звука для максимально комфортного просмотра фильмов, который умеет, благодаря наличию уникального алгоритма обработки данных, сглаживать резкие перепады звука в режиме реального времени. Имеется несколько режимов работы, присутствует поддержка практически всех форматов и кодеков и многое другое.

Основные возможности:

  • Поддержка всех видео форматов, в том числе MKV, MP4, AVI, MOV, Ogg, FLAC, TS, M2TS и т.д.
  • Поддержка всех кодеков: AC-3, AAC, HEVC (H.265), VP9, H264, MPEG, AAC, OGG и т.д.
  • Удобный IPTV плеер. Возможность объединять m3u IPTV плейлисты c видео с библиотеки.
  • Усилении громкости речи.
  • Сглаживание резких перепадов звука.
  • Нормализация громкости спецэффектов.
  • Умная коррекция уровня громкости всей аудиодорожки.
  • Тонкомпенсация и компрессия аудио.
  • Выравнивание звука.
  • Обработка "чистый голос".
  • Удаление шумов.
  • Поддержка M3U / M3U8 плейлистов.
  • Поддержка субтитров.
  • Переключение аудиодорожек.
  • Сканер локальных файлов.
  • Поддержка torrent tv.
Night Video Player
Night Video Player
Night Video Player
Night Video Player
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыПлееры
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