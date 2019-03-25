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Night Video Player 1.1.7 для Android
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Night Video Player - видеоплеер с функцией выравнивания звука для максимально комфортного просмотра фильмов, который умеет, благодаря наличию уникального алгоритма обработки данных, сглаживать резкие перепады звука в режиме реального времени. Имеется несколько режимов работы, присутствует поддержка практически всех форматов и кодеков и многое другое.
Основные возможности:
- Поддержка всех видео форматов, в том числе MKV, MP4, AVI, MOV, Ogg, FLAC, TS, M2TS и т.д.
- Поддержка всех кодеков: AC-3, AAC, HEVC (H.265), VP9, H264, MPEG, AAC, OGG и т.д.
- Удобный IPTV плеер. Возможность объединять m3u IPTV плейлисты c видео с библиотеки.
- Усилении громкости речи.
- Сглаживание резких перепадов звука.
- Нормализация громкости спецэффектов.
- Умная коррекция уровня громкости всей аудиодорожки.
- Тонкомпенсация и компрессия аудио.
- Выравнивание звука.
- Обработка "чистый голос".
- Удаление шумов.
- Поддержка M3U / M3U8 плейлистов.
- Поддержка субтитров.
- Переключение аудиодорожек.
- Сканер локальных файлов.
- Поддержка torrent tv.
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