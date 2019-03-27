Google One для Android

Google One 1.17.236925145 для Android

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Описание Google One 1.17.236925145 для AndroidОписание   Скачать Google One 1.17.236925145 для AndroidСКАЧАТЬ (6,22 Мб) Скриншоты Google One 1.17.236925145 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Google One 1.17.236925145 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google One 1.17.236925145 для AndroidОтзывы (0)  
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Google One - простой в использовании инструмент, который позволяет увеличить объем хранилища и получить дополнительные возможности от Google.

Данное приложение позволяет:

  • Управлять тарифным планом и выбирать объем хранилища, предназначенного для сервисов Google Drive, Gmail и Google Photos.
  • Мгновенно обращаться к нашей команде экспертов за помощью, касающейся использования продуктов и сервисов Google.
  • Пользоваться преимуществами для подписчиков, например получать бонусы Google Play и скидки на бронирование номеров в гостиницах.
  • Делиться дополнительным пространством для хранения и доступом к специальным предложениям с участниками семейной группы (до 5 человек).
Google One
Google One
Google One
Google One
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Google One

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