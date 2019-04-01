Coub для Android

Coub 3.1.5 для Android

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Описание Coub 3.1.5 для AndroidОписание   Скачать Coub 3.1.5 для AndroidСКАЧАТЬ (27,53 Мб) Скриншоты Coub 3.1.5 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Coub 3.1.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Coub 3.1.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Coub - приложение, которое позволяет самостоятельно создавать и просматривать короткие зацикленные видеоролики ("коубы"), используя для этого кадры из фильма, анимации, цитаты, мемы и пр.

Присутствует встроенный видеоредактор, с помощью которого можно вырезать самые интересные моменты, имеется возможность добавлять звуковую дорожку для придания необходимой атмосферы коубу или изменения смысла видео.

Можно подписываться на каналы других коуберов и делиться понравившимися роликами с друзьями в соцсетях.

Основные возможности:

  • Снимайте коубы на камеру, используйте видео из вашей библиотеки.
  • В видео-редакторе вы можете вырезать самый интересный момент и добавить музыку из вашей библиотеки.
  • Готовый коуб попадет в ваш канал и в ленты ваших подписчиков и друзей.
  • Подписывайтесь на каналы других пользователей и собирайте понравившиеся коубы с помощью кнопки Рекоуб.
  • Смотрите ленты с популярными коубами и редакционные каналы.
  • Делитесь коубами с друзьями в соцсетях. Коубы прекрасно работают в Facebook, Tumblr, Reddit, VK и других соцсетях.
  • Коллекционируйте самые интересные коубы в своих тематических каналах.
Coub
Coub
Coub
Coub
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Coub

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