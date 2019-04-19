Программы для Android » Интернет, коммуникации » другое » Яндекс.Метрика 1.49 для Android
Яндекс.Метрика для Android

Яндекс.Метрика 1.49 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Яндекс.Метрика 1.49 для AndroidОписание   Скачать Яндекс.Метрика 1.49 для AndroidСКАЧАТЬ (19,83 Мб) Скриншоты Яндекс.Метрика 1.49 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Яндекс.Метрика 1.49 для AndroidСтатистика   Отзывы о Яндекс.Метрика 1.49 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Яндекс.Метрика - удобный инструмент для вебмастеров и владельцев сайтов, благодаря которому можно узнать массу полезной информации о своем сайте, о посетителях, проанализировать статистику и многое другое.

Основные возможности приложения:

  • набор виджетов для домашнего экрана;
  • настраиваемые отчёты: за выбранный период, сегмент, цель или модель атрибуции;
  • возможность работать с cегментами, созданными в веб-интерфейсе
  • подробные данные по каждому посещению;
  • возможность управлять семплированием;
  • возможность просматривать статистику в роли владельца счётчика, представителя или гостя;
  • и многое другое.
     
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

Яндекс: Алиса 7.51 для Android

Универсальный мобильный помощник для мобильных Android-устройств, благодаря которому пользователь может быть в курсе всех последних событий, быть готовым к дождю,

My Vodafone 1.0.3 для Android

My Vodafone – легкий и простой контроль средств для абонентов предоплаченного сервиса МТС Украина и Vodafone Украина. Следите за состоянием вашего счета, узнайте

Torrent TV Mobile 1.01 для Android

Программа для просмотра TORRENT-TV с плейлиста сайта torrent-tv.ru на мобильных телефонах и планшетах под управлением ОС Android в отличном качестве по технологии

OLX.ua 4.40.2 для Android

OLX.ua – один из самых популярных сервисов для бесплатных объявлений в Украине. Установив приложение, у вас появится возможность создавать объявления, добавлять

Vodafone Pay 1.2.0 для Android

После установки приложения Vodafone Pay, смартфон станет настоящим цифровым кошельком. Добавляйте карты MasterCard, Visa и оплачивайте товары и услуги с помощью

GetSee 2.0.4 для Android

Только лучшие фильмы и сериалы собранные со всего Интернета. Приложение предлагает не только простой и удобный интерфейс, но и множество всевозможных функций,

скачать Adguard

Отзывы о программе Яндекс.Метрика

Admin

Отзывов о программе Яндекс.Метрика 1.49 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 