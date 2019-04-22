Garny для Android

Garny 2.0.10 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Garny 2.0.10 для AndroidОписание   Скачать Garny 2.0.10 для AndroidСКАЧАТЬ (8,75 Мб) Скриншоты Garny 2.0.10 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Garny 2.0.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о Garny 2.0.10 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Garny - отличный инструмент для пользователей популярной социальной сети Instagram, с помощью которого можно легко планировать свою ленту новостей, добавлять фото и видеоролики, добавлять к постам описание, создавать и добавлять коллекции хештегов и многое другое.

Присутствует возможность добавлять несколько аккаунтов.

Основные возможности:

  • Планирование ленты Instagram.
  • Добавление фото и видео.
  • Добавление сразу нескольких фотографий и видео из Галереи.
  • Перемещение фото при помощи длительного нажатия.
  • Возможность менять фотографии местами при помощи меню.
  • Добавление нескольких профилей.
  • Планирование даты и времени публикации постов.
  • Добавление описаний к постам.
  • Создание и добавление коллекции хештегов.
  • Сохранение любых фото, видео и хештегов из Instagram по ссылке.
  • Репост фото и видео с описанием или без.
Garny
Garny
Garny
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
ТОП-сегодня раздела "Блоги, социальные сети"
 

ВКонтакте 5.28 / 4.8.3 для Android

ВКонтакте – официальный клиент популярной социальной сети. Установив приложение, вы сможете общаться со своими друзьями, создавать и просматривать новости, загружать

ВКонтакте Kate Mobile 49 lite для Android

ВКонтакте Kate Mobile – клиент для социальной сети ВКонтакте отличается дружественным интерфейсом и удобством использования. При желании, можно изменить внешний вид

PromoFlow 5.4(562) для Android

Полезное приложение для Android-устройств, которое предлагает простой способ продвижения вашего Instagram-аккаунта. Позволяет получить больше целевых подписчиков,

Instagram 88.0.0.14.99 для Android

Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг ваших знакомых, но и людей со всего мира. Применяйте фильтры и делитесь

Facebook 210.0.0.43.119 для Android

Facebook – социальная сеть не нуждается в представлении, так как ее аудитория составляет более 1 млрд. пользователей. Общайтесь с друзьями, оставляйте комментарии

Facebook Messenger 208.0.0.27.84 для Android

Facebook Messenger – фирменный мессенджер социальной сети позволяет пользователям еще быстрее и удобнее общаться с родственниками и друзьями. Обменивайтесь

скачать Adguard

Отзывы о программе Garny

Admin

Отзывов о программе Garny 2.0.10 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 