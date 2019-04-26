Bat Messenger - безопасное приложение для обмена сообщениями на Android. Программа использует алгоритм асимметричной криптографии для защиты всех сообщений, благодаря чему конфиденциальность переписки находится под надежной защитой и хранится только на устройстве пользователя.

Используются надежные методы шифрования (как например ECC, AES256, RSA, ECDSA и пр.) пользовательских сообщений, входа в систему, базы данных сервера и клиента. Также следует отметить полную анонимность, поскольку при регистрации не требуется личная информация и доступ к личным контактам - Bat Messenger раздает каждому пользователю случайный идентификатор Bat.

Особенности приложения: