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Bat Messenger 3.1.2 для Android
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Bat Messenger - безопасное приложение для обмена сообщениями на Android. Программа использует алгоритм асимметричной криптографии для защиты всех сообщений, благодаря чему конфиденциальность переписки находится под надежной защитой и хранится только на устройстве пользователя.
Используются надежные методы шифрования (как например ECC, AES256, RSA, ECDSA и пр.) пользовательских сообщений, входа в систему, базы данных сервера и клиента. Также следует отметить полную анонимность, поскольку при регистрации не требуется личная информация и доступ к личным контактам - Bat Messenger раздает каждому пользователю случайный идентификатор Bat.
Особенности приложения:
- Возможность обмениваться текстовыми сообщениями, изображениями, аудио и видео файлами.
- Использование таких методов шифрования, как ECC, AES256, RSA, ECDSA и пр.
- Возможность удалять сообщения.
- Анонимные групповые чаты.
- Временный чат, присоединиться к которому можно отсканировав QR-код.
- Уведомления, если ваш собеседник решил сделать снимок экрана.
- Безопасный почтовый сервис.
- Шифрование файловой системы.
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