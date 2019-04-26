Bat Messenger для Android

Bat Messenger 3.1.2 для Android

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Описание Bat Messenger 3.1.2 для AndroidОписание   Скачать Bat Messenger 3.1.2 для AndroidСКАЧАТЬ (36,85 Мб) Скриншоты Bat Messenger 3.1.2 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Bat Messenger 3.1.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Bat Messenger 3.1.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Bat Messenger - безопасное приложение для обмена сообщениями на Android. Программа использует алгоритм асимметричной криптографии для защиты всех сообщений, благодаря чему конфиденциальность переписки находится под надежной защитой и хранится только на устройстве пользователя.

Используются надежные методы шифрования (как например ECC, AES256, RSA, ECDSA и пр.) пользовательских сообщений, входа в систему, базы данных сервера и клиента. Также следует отметить полную анонимность, поскольку при регистрации не требуется личная информация и доступ к личным контактам - Bat Messenger раздает каждому пользователю случайный идентификатор Bat.

Особенности приложения:

  • Возможность обмениваться текстовыми сообщениями, изображениями, аудио и видео файлами.
  • Использование таких методов шифрования, как ECC, AES256, RSA, ECDSA и пр.
  • Возможность удалять сообщения.
  • Анонимные групповые чаты.
  • Временный чат, присоединиться к которому можно отсканировав QR-код.
  • Уведомления, если ваш собеседник решил сделать снимок экрана.
  • Безопасный почтовый сервис.
  • Шифрование файловой системы.
Bat Messenger
Bat Messenger
Bat Messenger
Bat Messenger
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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Отзывы о программе Bat Messenger

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