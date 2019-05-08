Opera Mini 39.1.2254.136743 для Android
Opera Mini – небольшой, быстрый и экономный браузер для вашего устройства. Среди достоинств программы числятся: высокая скорость загрузки, встроенный блокировщик
MyScore 2.27.0 для Android
MyScore – следите за спортивными событиями в онлайне. Приложение показывает результаты 5000 турниров в почти 30 видах спорта, включая более 1000 футбольных турниров.
Google Новости 5.10.0 для Android
Бесплатное приложение, которое позволяет отслеживать важные новости, читать статьи и дает возможность организовать их удобным для пользователя образом. Присутствует
Ланет.TV 17071808 для Android
Ланет.TV – онлайнv сервис интернет-вещания бесплатного украинского телевидения. Каналы транслируется в высоком качестве, в приложении можно посмотреть программу
TrashBox Client 0.2.7 для Android
TrashBox Client - неофициальный мобильный клиент для сайта Trashbox.ru, который позволяет в удобном виде читать последние материалы сайта и комментарии к ним, а
Google Reader 1.1.8 для Android
Google Reader - приложение для чтения лент новостей, подписанных через одноименный интернет-сервис. Есть возможность использовать несколько аккаунтов одновременно,