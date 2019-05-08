Inoreader - удобный в использовании RSS-ридер, благодаря которому следить за новостями по выбранным ключевым словам, сохранять вебстраницы для отложенного просмотра или подписываться на подкасты или YouTube-каналы.

Inoreader также отслеживает, что именно вы читали, так что по возвращении вы видите только непрочитанные элементы, даже при работе на разных устройствах.

Доступен мощный бесплатный поиск, полный архив пользовательских подписок, синхронизация управление жестами и многое другое.

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