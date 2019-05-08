Inoreader для Android

Inoreader 6.1.3 для Android

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Описание Inoreader 6.1.3 для AndroidОписание   Скачать Inoreader 6.1.3 для AndroidСКАЧАТЬ (12,27 Мб) Скриншоты Inoreader 6.1.3 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Inoreader 6.1.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Inoreader 6.1.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Inoreader - удобный в использовании RSS-ридер, благодаря которому следить за новостями по выбранным ключевым словам, сохранять вебстраницы для отложенного просмотра или подписываться на подкасты или YouTube-каналы.

Inoreader также отслеживает, что именно вы читали, так что по возвращении вы видите только непрочитанные элементы, даже при работе на разных устройствах.

Доступен мощный бесплатный поиск, полный архив пользовательских подписок, синхронизация управление жестами и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Возможность автоматически присваивать теги и организовывать статьи при их поступлении.
  • Бесплатный поиск по собственным подпискам.
  • Полный архив RSS, благодаря которому можно получить доступ к давно забытым заметкам или статьям.
  • Широкие возможности сортировки контента.
  • Ночной режим чтения.
  • Управление жестами.
  • Синхронизация.
  • Настройки размера и шрифта текста.
Inoreader
Inoreader
Inoreader
Inoreader
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости
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Отзывы о программе Inoreader

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