Yammer для Android

Yammer 5.5.46.1662 для Android

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Описание Yammer 5.5.46.1662 для AndroidОписание   Скачать Yammer 5.5.46.1662 для AndroidСКАЧАТЬ (6,2 Мб) Скриншоты Yammer 5.5.46.1662 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Yammer 5.5.46.1662 для AndroidСтатистика   Отзывы о Yammer 5.5.46.1662 для AndroidОтзывы (0)  
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Yammer - социальная сеть для предприятий, благодаря которой сотрудники смогут открыто сотрудничать и взаимодействовать. Приложение позволяет подключаться к нужным людям в своей организации, искать информацию и совместно использовать ее в командах, систематизировать проекты и идеи и т. д.

Основные возможности:

  • Открытое взаимодействие с сотрудниками.
  • Возможность в любое время и в любом месте обмениваться идеями, подходами и принципами в режиме реального времени.
  • Поддержание связи с любым сотрудником в организации.
  • Доступ к сотрудникам, информации и беседам.
  • Общий доступ к фотографиям и видео.
  • Интерактивные мгновенные уведомления.
  • Поддержка 25 языков, а также интегрированная служба мгновенного перевода сообщений.
Yammer
Yammer
Yammer
Yammer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыБлоги, социальные сети
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Отзывы о программе Yammer

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