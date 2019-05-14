FM-радио для Android

FM-радио 12.5 для Android

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Описание FM-радио 12.5 для AndroidОписание   Скачать FM-радио 12.5 для AndroidСКАЧАТЬ (16,17 Мб) Скриншоты FM-радио 12.5 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика FM-радио 12.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о FM-радио 12.5 для AndroidОтзывы (0)  
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FM-радио - удобное в использовании приложение для прослушивания интернет-радиостанций, которое предоставляет доступ к более 30000 станций разных жанров (музыка, диалоги, новости, юмор, шоу, концерты и др.).

Программа предлагает пользователю все необходимые функции для комфортного прослушивания любимых радиостанций, включая список Избранного, таймер сна, встроенный будильник и многое другое.

Основные возможности:

  • Быстрая навигация между вкладками.
  • Современный дизайн для отображения прослушиваемой станции.
  • Во время прослушивания отображаются изображения радиостанции.
  • Проигрыватель во весь экран отображает важную информацию о станции.
  • Останов/запуск потокового радио с домашнего экрана.
  • Будильник.
FM-радио
FM-радио
FM-радио
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио
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Отзывы о программе FM-радио

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