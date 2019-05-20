SLOWLY для Android

SLOWLY 4.1.3 для Android

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Описание SLOWLY 4.1.3 для AndroidОписание   Скачать SLOWLY 4.1.3 для AndroidСКАЧАТЬ (20,41 Мб) Скриншоты SLOWLY 4.1.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика SLOWLY 4.1.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о SLOWLY 4.1.3 для AndroidОтзывы (0)  
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SLOWLY - достаточно необычное приложение, с помощью которого можно найти себе друга по переписке. Пользоваться приложением очень просто - достаточно выбрать себе ник, найти собеседника на интересующую вас тему и напишите ему письмо.

Стоит отметить, что чем дальше обитает ваш друг по переписке, тем больше времени займет доставка письма. Также присутствует возможность собрать коллекцию марок со всех уголков мира.

Особенности приложения:

  • Время отправки письма зависит от того, где вы и ваш друг живете.
  • Имя пользователя и аватар все, что вам нужно для общения.
  • Связи основаны на общих интересах и используемых языках.
  • Собирайте и разблокируйте скрытые марки!
SLOWLY
SLOWLY
SLOWLY
SLOWLY
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе SLOWLY

Admin

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