Insta Story для Android

Insta Story 1.8.117 для Android

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Описание Insta Story 1.8.117 для AndroidОписание   Скачать Insta Story 1.8.117 для AndroidСКАЧАТЬ (23,33 Мб) Скриншоты Insta Story 1.8.117 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Insta Story 1.8.117 для AndroidСтатистика   Отзывы о Insta Story 1.8.117 для AndroidОтзывы (0)  
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Insta Story - множество разнообразных шаблонов и макетов для создания красивых историй в Instagram. Также имеются наклейки, всевозможные шрифты и фильтры, благодаря чему ваши stories будут самыми оригинальными неповторимыми.

Особенности приложения:

  • Десятки красивых шаблонов, множество изображений и цветов фона для создания красочных историй.
  • Простое и интуитивно понятное оформление.
  • Различные стили шаблонов для создания коллажей.
  • Десятки фоновых изображений.
  • Возможность выбрать свою фотографию в качестве фона.
  • Инструмент объединения фотографий.
  • Возможность добавления наклеек.
  • Всевозможные шрифты, чтобы сделать дизайн своей истории уникальной и неповторимой.
  • Фильтры и многое другое.
Insta Story
Insta Story
Insta Story
Insta Story
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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Отзывы о программе Insta Story

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