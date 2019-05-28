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Раскраски по номерам для Android

Раскраски по номерам 1.16.1 для Android

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Описание Раскраски по номерам 1.16.1 для AndroidОписание   Скачать Раскраски по номерам 1.16.1 для AndroidСКАЧАТЬ (22,41 Мб) Скриншоты Раскраски по номерам 1.16.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Раскраски по номерам 1.16.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Раскраски по номерам 1.16.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Раскраски по номерам - бесплатное приложение, представляющее собой книгу-раскраску, с помощью который можно расслабиться и отдохнуть от повседневных забот.

Программа включает в себя тысячи ежедневно обновляемых раскрасок. Присутствует множество бесплатных и интересных картинок с изображением разнообразных животных, еды, цветов и так далее. Достаточно выбрать понравившуюся картинку, и раскрасить её, используя для этого числа.

Особенности приложения:

  • Идеальный способ расслабиться, снять стресс и обрести внутренний покой.
  • Огромное количество картинок с изображением разнообразных животных, еды, цветов и т.д.
  • Ежедневное обновление картинок.
  • Раскрашивайте картинки с помощью специальной палитры цветов в соответствии с предложенными номерами.
  • Наличие инструмента «Подсказки» поможет вам находить номера незавершенных раскрасок.
  • Возможность раскрашивать картинки в любом удобном для вас месте, как в онлайн, так и в оффлайн режиме.
  • Возможность поделиться своими работами во всех социальных сетях.
Раскраски по номерам
Раскраски по номерам
Раскраски по номерам
Раскраски по номерам
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Отзывы о программе Раскраски по номерам

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Отзывов о программе Раскраски по номерам 1.16.1 для Android пока нет, можете добавить...

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