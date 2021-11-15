ГыГы Приколы для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.105 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|OlVic
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,83 Мб
|СКАЧАТЬ
ГыГы Приколы - регулярно обновляемая, подборка смешных видео и фото, которая по своей сути представляет социальную сеть людей, ценящих качественный юмор. Практически все публикации в приложении созданы пользователями.
Особенность приложения заключается в том, мы позволяем делиться приколами с друзьями. Вы сможете отправить само видео, картинку или гиф. Смешные публикации или поздравления можно рассылать своим друзьям в мессенджеры или делиться приколами в социальных сетях. К праздникам пользователи создают поздравительные открытки, которые вы так же можете использовать и радовать своих близких.
В приложении вы можете создать свой собственный профиль и размещать на своей персональной странице то что вам больше по душе. Имеются прикольные смешные видео открытки со звуком и смешные поздравления.
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Admin
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