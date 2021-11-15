ГыГы Приколы - регулярно обновляемая, подборка смешных видео и фото, которая по своей сути представляет социальную сеть людей, ценящих качественный юмор. Практически все публикации в приложении созданы пользователями.

Особенность приложения заключается в том, мы позволяем делиться приколами с друзьями. Вы сможете отправить само видео, картинку или гиф. Смешные публикации или поздравления можно рассылать своим друзьям в мессенджеры или делиться приколами в социальных сетях. К праздникам пользователи создают поздравительные открытки, которые вы так же можете использовать и радовать своих близких.

В приложении вы можете создать свой собственный профиль и размещать на своей персональной странице то что вам больше по душе. Имеются прикольные смешные видео открытки со звуком и смешные поздравления.